YENİDÜZEN yazarı Uludağ “Cesur Kadın” ödülüne aday

Kıbrıs’ta kayıplarla yıllardan beridir araştırmalar yapan ve o döneme ait hikayeleri konu alan YENİDÜZEN yazarı Sevgül Uludağ, ABD Büyükelçiliği tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla ‘Cesur Kadınlar’ ödülüne aday gösterildi.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan deneyimli gazeteci Uludağ, teşekkürlerini iletti.

Uludağ’ın paylaşımı şöyle:

“Kıbrıs'taki ABD Büyükelçiliği bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum kayıplar konusundaki araştırmalarım, çalışmalarım, onların öykülerini kaleme almamdan ötürü "Women of Courage" yani "Cesur Kadınlar" ödülüne beni nomine etti... ABD Büyükelçisi Julie Fisher, bu konudaki sertifikayı dün bana takdim etti... Sayın Büyükelçi ve canyoldaşım Zeki Erkut'la birlikte bir de hatıra resmi çektik bu değerli sertifikayı alırken. ABD Büyükelçiliği'ne, Sayın Fisher'e ve değerli arkadaşımız İpek Uzunoglu'na verdiğimiz emeği bu nominasyonla dünyada görünür kıldıkları için yürekten teşekkürler...”