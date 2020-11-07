“Demokrasiye sahip çıkalım”

YENİDÜZEN’e konuşan milletvekilleri, gazeteci ve eski bakanlar, toplumun sahipsiz olmadığını, demokrasinin ise Ulusal Birlik Partisi’nde yaşanan son gelişmelerle yerle bir edildiğini söyledi.

Ortak görüş, ‘Sivil Toplum Örgütleri ve siyasi partiler bir an önce demokrasiye sahip çıkılması için ayağa kalkmalıdır’ oldu.



Devrim DEMİR



Ulusal Birlik Partisi Kurultayı’nda 2’nci turda yarışması beklenen hem Faiz Sucuoğlu hem de Hasan Taçoy’un adaylıktan çekilmesi sonrasında demokrasi, irade, siyaset tartışması başladı.

YENİDÜZEN’e konuşan milletvekilleri, gazeteci ve eski bakanlar, toplumun sahipsiz olmadığını belirtti, “demokrasi katledildi” yorumları yapıldı.

Ortak görüş, ‘Sivil Toplum Örgütleri, siyasi partiler ve tüm yurtseverler bir an önce demokrasiye sahip çıkmak için ayağa kalkmalıdır” oldu.



Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Fazilet Özdenefe:

“Demokrasi ayaklar altına alındı”

“Birçok UBP’li yaşanan gelişmelerle ilgili şaşkınlık içinde. UBP topluma izahat vermeli. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bu konuyu Parti Meclisinde masaya yatıracağız.”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Fazilet Özdenefe, özellikle son yaşanan gelişmelerle demokrasinin ayaklar altına alındığını kaydetti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bugüne kadar rahatsız edici birçok gelişme yaşandığını ifade eden Özdenefe, “Demokrasi katledildi” dedi.

Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy’un açıklama yapması gerektiğini kaydeden Fazilet Özdenefe, “Birçok UBP’li, yaşanan gelişmelerle ilgili şaşkınlık içinde. UBP topluma izahat vermeli. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bu konuyu Parti Meclisinde masaya yatıracağız. Bu ülkenin hükümetsiz kalmaması için çok uğraştık, durum çok ciddi bir noktaya geldi. Vazo kırıldı bu toplum sahipsiz değildir” ifadelerini kullandı.

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili İzlem Gürçağ:

“Geri çekilme kararı bizim için sürpriz oldu”

“Sucuoğlu ve Taçoy’un geri çekilmesi bizim için de sürpriz oldu. Biz ikinci turda geri çekilmelerini parti olarak ön görmedik, bunun en doğrusunu ikisi bilir. Ne yaşadıklarını bilmiyoruz.”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili İzlem Gürçağ, siyasette dürüstlük ve şeffaflık olması gerektiğini belirterek, adımlar atılırken hesap verilecek adımlar olması gerektiğini söyledi.

Ulusal Birlik Partisi içinde yaşanan son gelişmeleri de değerlendiren Gürçağ, “Sucuoğlu ve Taçoy’un geri çekilmesi bizim için de sürpriz oldu. Biz ikinci turda geri çekilmelerini parti olarak ön görmedik, neler yaşandığını yüz yüz bilen bu iki isimdir. Ne yaşadıklarını bilmiyoruz, bize aktarılan partinin bölünmemesi için böyle bir karara alındığı yönündedir. Neler yaşandığını, gerekçeleri biz de bilmiyoruz, ilerleyen günlerde her iki ismin de süreci parti tabanıyla paylaşmasını bekleyeceğiz. O zaman toplum da biz de öğreneceğiz” dedi.

Eski Meclis Başkanı Sibel Siber:

“Geldiğimiz nokta bir yüzleşmedir”

“Demokratik hukuk devletinde yasalar vardır. Bizde ise öncelik her daim seçimi nasıl kazanırız düşüncesi oldu. Ucube yapıyı devam ettirdiler. Geldiğimiz nokta, bir yüzleşmedir.”

Eski Meclis Başkanı Sibel Siber, öncelikli olarak devletin kurumsal yapısının önemli olduğunun altını çizdi. Bugün yaşananlarda en büyük nedenin kurumsal bir yapıya kavuşmamamız olduğunu söyledi.

Siber, şöyle konuştu:

“Demokratik hukuk devletinde yasalar vardır. Bizde ise öncelik her daim seçimi nasıl kazanırız düşüncesi oldu. Yapıyı kökten değiştirecek cesur adımlar atılmadı. Ucube sistemde yapıyı devam ettirdiler. Siyasi partilerin çoğu ruhunu yitirdi. Şu an yaşananları tek bir sebebe bağlamayalım. Ülkeye yazık oluyor. Şimdi geldiğimiz nokta, bir yüzleşmedir.”

Eski Meclis Başkanı Fatma Ekenoğlu:

“Demokrasiye sahip çıkalım”

“Aydın insanlar, Sivil Toplum Örgütleri gelinen bu son aşama için bir çözüm bulmalı. Demokrasiye sahip çıkalım, başka çaremiz yok.”

Eski Meclis Başkanı Fatma Ekenoğlu, son yaşanan süreç ve UBP Kurultayı’nın yapılamamasının, bazı gelişmelerin tekrarı olduğunu söyledi.

Ekenoğlu, çok yakın bir tarihte Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ‘müdahale’ olduğunu anımsatarak, demokrasinin yerle bir edildiğini kaydetti. Maraş’ın Dışişleri Bakanı haberi olmadan açıldığını da anımsatan Ekenoğlu, “Bu süreç içinde yaşananlar UBP’yi hiç rahatsız etmedi. Lehlerine yaşanan gelişmelerdi, ilk turda bazı şeyleri ertelemek gerekirken, halk bu süreçte tepki göstermeliydi. Salgının da olduğunu düşünerek toplum bir araya gelme cesareti gösteremedi. Tepkiler gerektiği gibi olmadı, dıştan gelen müdahaleye yeterli tepki konulmadı. Sağlık derdine düşmemiz de bazı şeylerin ötelenmesine neden oldu ve seçim halk için ikinci planda kaldı” dedi.

“Müdahale şimdi kendi içlerinde oldu”

Fatma Ekenoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortağının çekilmesine rağmen hükümetin istifasını vermemesinin de gelişmelere etken olduğunu belirterek, herkesin kafasında birçok soru işaretinin oluştuğunu söyledi.

Ekenoğlu, “Şimdi müdahale kendi içlerinde oldu” diyerek her bireyin, her partinin demokrasiye sahip çıkması gerektiğini söyledi. Medyanın da bir takım özgürlük kısıtlamaları olduğunu dile getiren Ekenoğlu, seçim sürecinde yaşanan bir takım aksaklıkları da hatırlattı.

Dıştan gelen müdahaleleri kabul etmenin mümkün olmadığını ifade eden Ekenoğlu, “Aydın insanlar, Sivil Toplum Örgütleri gelinen bu son aşama için bir çözüm bulmalı. Demokrasiye sahip çıkalım” dedi.

Demokrat Parti Genel Sekreteri Afet Özcafer:

“Cumhurbaşkanı vekâlet devretmedi”

Demokrat Parti Genel Sekreteri Afet Özcafer, Ulusal Birlik Partisi içinde yaşananların kendi iç meseleleri olarak değerlendirdi. Bütün ülkeyi ilgilendiren olayın ise, ikinci tura hazırlanırken, UBP içinde yaşananların herkeste şaşkınlık ve ‘şok’ etkisi yarattığını ifade etti. Özcafer, “UBP’de son yaşananlar son dakika gelişmeleri değildir. Bu gelişmeler yıllardır oluyor, siyasi partiler kurumsal yapılarına sahip çıkarak üzerine düşeni yapmalı. Ersin Tatar Cumhurbaşkanı olurken, vekâlet vermesi bekleniyordu. Mecliste geçirilmesi gerekli bir bütçe var, mevcut hükümet ortağı istifa etti. Tüm siyasi partiler ‘ben’ değil ‘biz’ diye hareket etmeliyiz” dedi.

“Ödevlerimizi yapamadık, dış güçlere fırsat verdik”

Demokrat Parti Genel Sekreteri Afet Özcafer, “ödevlerimizi yapamadık” diyerek Türkiye’ye hem maddi hem manevi bazı ön görülerde bulunması için fırsat verildiğine değindi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde benzer örneklerin görüldüğünü de anımsatan Özcafer, “Başarısızlık varsa önce öz eleştiri yapılmalı. Yıllardır bu hatalar yapılmakta, bu hataların düzeltilmesi için şikâyet edecek durumda değiliz. Sendikalar, Sivil Toplum Örgütleri, herkes üzerine düşen özeleştirisini yapsın” dedi.

Gazeteci Aysu Basri Akter:

“Demokrasiye inanan herkes ses çıkarmalı”

“İlk kez bu kadar açık ve ağır bir müdahale oldu. Bu olayı çok çabuk normalleştirdik. Demokrasiye inanan herkes ses çıkarmalı”

Gazeteci Aysu Basri Akter, Ulusal Birlik Partisi içinde yaşanan son gelişmeleri demokrasi açısından son derece ‘vahim’ olarak değerlendirdi. Akter, bu durumun sadece UBP’nin değil, genel olarak toplumsal anlayışı yaralayan bir sonuç olduğunu söyledi. Yaşanan gelişmelere sadece UBP’nin değil demokrasiye inanan herkesin ses çıkarması gerektiğini ifade eden Akter, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde bunu çok ağır yaşadık. İlk kez bu kadar açık ve ağır bir müdahale oldu. Bu olayı çok çabuk normalleştirdik. Demokrasiye inanan herkes ses çıkarmalı” dedi.

“Kurulacak hükümet modelinin işleyebilir olacağına inanmıyorum”

Kurulacak olan hükümet ile ilgili de değerlendirme yapan Akter, “Şu anda kurulacak olan hükümet modelinin işleyebilir olacağına inanmıyorum” dedi. Sağlıklı bir erken seçim yapılması gerektiğini kaydeden Aysu Basri Akter, “Toplum olarak bize düşen, kendi ekonomik yapımızı sağlayabilmek. Siyasi partiler, Sivil Toplum Örgütleri buna öncü olmalı” ifadelerini kullandı.