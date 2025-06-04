Yeniceköy-Cihangir Köy Kadın kursiyerleri, eserlerini sergiledi

Yeniceköy-Cihangir Köy Kadın Kursu öğretmen ve kursiyerlerinin bir yıl boyunca üzerinde çalıştığı eserlerin sergisi dün akşam açıldı.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’ndan verilen bilgiye göre, serginin açılışı, sahne gösterileri ve konuşmaların ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi mileltvekilleri Sıla Usar İncirli, Ürün Solyalı, Devrim Barçın, Sami Özuslu ile Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ve eşi Mürvet Karavezirler, Yeniceköy Muhtarı Mehmet İyici, Cihangir Muhtarı Ulaş Solakay tarafından yapıldı.

Yeniceköy Düğün Salonu’nda (Kulüp binası) açılan sergi, bugün 09.00-20.00 saatleri arasında gezilebilecek. Kurs öğretmeni Nahide Kurumanastırlı öncülüğünde kursiyerlerin yaptığı el işleri satışa da açık olacak.