Yeniceköy Ağıllar Bölgesi ile Çukurova arası isale hattı yenileniyor

Değirmenlik Belediyesi ve Su İşleri Dairesi (SİD), karşılıklı işbirliği ve ortak anlayışı teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla bugün, su temini konusunda işbirliğinde bulunmak üzere mutabakata vardı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki, iş birliği protokolü imzaladı.

Su Temin Projesi kapsamında 2’nci etap projelerin aplikasyon çalışmaları tamamlanıp su verilecek döneme kadar arızaların ve su kayıplarının azaltılması hedeflenmektedir.

Bu amaç kapsamında; Yeniceköy Ağıllar Bölgesi ile Çukurova arası isale hattı yenileme projesi Değirmenlik Belediyesi ile Su İşleri Dairesi (SİD) ile ortak yürütülecek.

Kapsam içeriğince ayrıca, 2300 metre boru ve depo bağlantı malzemeleri SİD tarafından temin edilecek, kazı kum temini, kumlama işlemi ve hattı döşeme işlemi SİD kontrolünde, Değirmenlik Belediyesi tarafından yapılacak.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, merkezi hükümet ve yerel yönetim işbirliği içerisinde çalışmalara devam edileceğini belirtti.