Yeni yılın ilk dakikalarında kaza: Yaya Yaşar Aktağlı ağır yaralandı

Girne’de yeni yılın ilk dakikalarında meydana gelen trafik kazasında yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 36 yaşındaki Yaşar AKTAĞLI ağır yaralandı.

Polis Basın subaylığı, saat 00:30 sıralarında Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, 87 yaşındaki Erdoğan ÖZİKİZ’in aracı ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu yaya olarak geçmekte olan Yaşar AKTAĞLI’ya çarptığını duyurdu.

Kaza sonucu yaralanan Yaşar AKTAĞLI kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devle Hastanesine sevk edilerek yoğum bakım servisinde müşahede altına alındı.

Kaza polis bültenine şöyle yansıdı:

“01.01.2023 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Erdoğan ÖZİKİZ (E-87), yönetimindeki PZ 233 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada yolu kuzey kısmından güney kısmına doğru yaya olarak geçmekte olan Yaşar AKTAĞLI’ya (E-36) çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan Yaşar AKTAĞLI kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devle Hastanesine sevk edilerek yoğum bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir”.

FOTO: ARŞİV