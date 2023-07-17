“Yeni terminalin, sağlıklı ve güvenli olabilmesi için gerekli tedbirleri alın”

Kamuda yetkili sendikalar Kamusen, KTAMS ve Kamu-İş, “20 Temmuz’da açılması planlanan yeni terminalin, sağlıklı ve güvenli olabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması” çağrısı yaptı.

Sendikalar adına açıklama yapan Kamusen Genel Başkanı Metin Atan, açılacak havalimanı yeni terminal binası ile ilgili Uluslararası Havacılık Kurallarına (ICAO) göre “eksik, tamamlanmamış ve alt yapı eksikliği halen giderilmemiş” bilgisi aldıklarını kaydetti.

Atan, özellikle İtfaiye biriminde yapılan kontrolde eksiklikler tespit edildiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

“Kamusen, KTAMS, Kamu-İş olarak, 20 Temmuz'da açılması planlanan terminalin sağlıklı ve güvenli olabilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını... Doğabilecek olumsuzluklardan çalışanların değil hükümet ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak sizlerin sorumlu olacağını bir kez daha kamuoyunun bilgisine getiririz.”