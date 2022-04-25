Yeni Hükümet Meclis’in bilgisine getirildi, Hükümet Programı 14:30’da
Meclis Genel Kurulu toplandı, UBP-DP- YDP Hükümeti’nin istifası, hemen ardından da yeni Hükümet’in onayı ve Bakanlar Kurulu listesi milletvekillerinin bilgisine getirildi.
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Meclis Genel Kurulu toplandı, UBP-DP- YDP Hükümeti’nin istifası, hemen ardından da yeni Hükümet’in onayı ve Bakanlar Kurulu listesi milletvekillerinin bilgisine getirildi.
CTP'li vekiller, kabine Meclis'te okunurken dışarı çıktı, yaşananları protesto etti.
Yeni Hükümet’in Hükümet Programı bugün olağan üstü birleşimle saat 14:30’da Meclis Genel Kurulu’nda okunacak.
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman 62'ıncı maddeden söz aldı, kürsüye çıktı.
Bu sırada UBP'li vekiller dışarı çıktı
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