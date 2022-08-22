Yeni "Girne Hastanesi" için 9 başvuru

Ertuğrul SENOVA

Merkezi İhale Komisyonu, Girne’ye yeni bir hastane için üçüncü kez ihaleye çıktı.

İhalenin şartname bedeli bu kez 210 milyon TL + KDV olarak belirlendi.

Şu ana kadar 9 firmanın başvuru yaptığı ihaleye dair teklifler, 27 Eylül saat 10.00’a kadar MİK’e yapılabilecek.

Hangi şirketler katıldı?

YENİDÜZEN, hastane ihalesine başvuran 9 firmanın isimlerini öğrendi.

9 firma arasında, dövizdeki yükseliş nedeniyle iptal edilen son ihaleyi, 556 bin TL’nin altında teklif vererek kazanan Gerçek İnşaat, DP Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun direktörü olduğu Tosunoğlu inşaat ve yine DP’den Milletvekili adayı olan Mehmet Çıldır’ın direktörü olduğu M. Çıldır İnşaat da yer alıyor.

Kam-Tek LTD.

ASİN İnşaat LTD.

Tosunoğlu İnşaat Şirketi LTD.

Gerçek İnşaat

Ali Kofali Constructions

Güney Constructions

Tüfekçi Group

Korman Construction LTD.

Çıldır İnşaat

Neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere; Yeni Girne Hastanesi tam bir başarısızlık öyküsüne dönüşmüştü.

Ulusal Birlik Partisi’nin başkanlığındaki farklı hükümetler, “sigorta borçları” karşılığı devralınan yarım inşaat hastanenin ihale sürecini bile tamamlayamamıştı.

Girne Amerikan Üniversitesi’nin 11 milyon TL sigorta borcuna karşılık devralınan Girne Hastanesi ile ilgili süreç uzadıkça uzadı, ihaleler yapıldı, bozuldu, yenilendi ancak yine sonuç çıkmamıştı.

2020 yılında devlet bünyesine geçirilmesiyle 24 Mart 2021 tarihinde “Yeni Girne Hastanesi Tadilat İşleri İçin” ihaleye çıkılmıştı.

Akabinde 1 Nisan 2021’de “Proje Bütçesi” iptal edilmiş ve ihale süreci çökmüştü.

Geride kalan Eylül ayı içinde yeni bir ihale için yeniden harekete geçildi ve hastane için yeniden ihaleye çıkılmıştı.

Bu kez yasal sorunlar ve dövizdeki yükselme yüzünden en son ihalede iptal edilmişti.