Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Belediye Başkan adayı Sermet Nereli, halk buluşmalarına Mersinlik ve Kaplıca köyleriyle devam etti. Her iki köyde de yoğun katılımla gerçekleşen halk buluşmaları adeta mitinge dönüşürken, vatandaşların değişim yönündeki ilgisi ve coşkusu dikkat çekti. Halk buluşmalarına, CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ve adaylar katıldı.

“Mersinlik’ bir toplantı alanı ve seyir alanı kazandıracağız”

Mersinlik köyünde konuşan Nereli, köye bir toplantı alanı ve seyir alanı kazandıracaklarını açıkladı. İskele’nin gelişiminden Mersinlik köylülerinin de payını alacağını vurgulayan Nereli, belediye hizmetlerinin tüm köylere eşit ve adil şekilde ulaştırılacağını söyledi. Yerli üreticinin desteklenmesi ve kooperatifleşmenin geliştirilmesi konusunda da somut adımlar atacaklarını belirten Nereli, köylerin ekonomik ve sosyal gelişimini öncelikleri arasında gördüklerini kaydetti.

“Sporun ve gençlerin gelişimine katkı koyacağız”

CTP heyetinin bir sonraki durağı Kaplıca köyü oldu. Kaplıca’nın önemli sorunlarından biri olan Karavan meselesine değinen Nereli, 6 Aralık sonrasında merkezi hükümetle kurulacak iş birliği sayesinde köyün sorunlarının çözümü için gerekli adımları atacaklarını ifade etti. Kaplıca 61 Spor Kulübü'nün hak ettiği noktaya ulaşması için de her türlü desteği vereceklerini belirten Nereli, sporun ve gençlerin gelişimine katkı koymaya devam edeceklerini söyledi.

“Ulaşılabilir bir belediye başkanı olacağım”

Her iki köyde düzenlenen buluşmalarda muhtarlara da söz veren Nereli, yerel yönetim anlayışında iş birliğini ve ortak aklı ön planda tutacaklarını vurguladı. Muhtarlarla ilişkileri güçlendireceklerini ve köylerin ihtiyaçlarını birlikte belirleyerek çözüme kavuşturacaklarını ifade eden Nereli, telefonunun herkese her zaman açık olacağını belirterek ulaşılabilir bir belediye başkanı olacağının sözünü verdi. Sermet Nereli, İskele’nin merkezinden en uzak köyüne kadar her bölgenin eşit hizmet alacağı, kimsenin geride bırakılmayacağı bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.