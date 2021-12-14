Yeni BM temsilcisi Stewart Ledra Palace’ta yıl sonu resepsiyonu veriyor

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, bu akşam, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin yeni Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Şefi Colin Stewart tarafından verilecek “Yıl Sonu Resepsiyonu”na katılacak.

Kıbrıs’ta görev süresi dolan Elizabeth Spehar'ın yerine atanan ve geçen hafta itibarıyla görevine başlayan Kanadalı diplomat Colin Stewart, bu akşam saat 19.00’da ara bölgede bulunan Ledra Palace Hotel’de “Yıl Sonu Resepsiyonu” verecek.

Coronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı sayıda davetlinin katılacağı resepsiyona Cumhurbaşkanı Ersin Tatar katılacağını bildirmişti.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis de resepsiyona katılacağını teyit etmişti.

İki liderin, 27 Eylül’de New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile üçlü görüşmede bir araya gelmelerinin ardından, ilk kez, bu akşam BM Yeni Yıl Resepsiyonu’nda bir araya gelmesi bekleniyor.

Kıbrıslı Türk lider Tatar, yeni BM Özel Temsilcisi Colin Stewart ile ilk kez geçen hafta cuma günü Cumhurbaşkanlığında görüşmüştü.

Colin Stewart ayrıca, BM Genel Sekreteri’nin Özel Danışman Vekili olarak da görev yapıyor.