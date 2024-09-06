Yeni başkan İsmail Barbaros

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, dün The Paradise Park’ta “Bu Yolu Birlikte Yürüyeceğiz” sloganıyla 20’nci Olağan Kongresi’ni gerçekleştirdi. CTP Gençlik Örgütü başkanlığına İsmail Barbaros seçildi. Kongreye Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile çok sayıda Gençlik Örgütü üyesi katıldı. Gençlik Örgütü Başkanlığı için Çise Mevlit ile İsmail Barbaros yarıştı. Gençlik Meclisi’nin de seçimle belirlendiği kongreye, Kıbrıs’ın güneyinde faaliyet gösteren EDON Gençlik Örgütü ve VOLT partisi temsilcileri de katılarak destek belirtti. Kongreye ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları da mesaj gönderdi. Ülkemizden Sol Gençlik de kongreye katıldı. Kongrede Genel Başkan Tufan Erhürman, 19. Dönem Gençlik Örgütü Başkanı Çise Mevlit ve 20. Dönem Gençlik Örgütü Başkanlığına seçilen İsmail Barbaros konuşma yaptı. Kongrede, faaliyet raporu ve mali raporlar okundu. Ardından organlara aday olanların tanıtımı gerçekleşti ve Gençlik Örgütü Başkanlığı ile Gençlik Meclisi seçimi yapıldı. Kongre, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Erhürman: Gençlere önemli görevler düşüyor

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, parti gençlik kongresinde yaptığı konuşmada, gençlere önemli görevler düştüğünü vurguladı. Ülkede yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Erhürman, mevcut yönetim anlayışının gençleri göç etmeye zorladığını belirtti. Erhürman, CTP'de makamların birincil öncelik olmadığını, seçilen veya seçilmeyen herkesin sorumluluk alacağını ifade ederek, "Bu yol birlikte yürünecek" dedi. Partinin genç kadrolarının, ülkenin geleceği için kritik bir rol oynayacağını ifade eden Erhürman, bu süreçte dayanışma ve kolektif çalışmanın önemine dikkat çekti. Konuşmasının sonunda, geçtiğimiz dönemde görev yapan herkese emeklerinden dolayı teşekkür eden Erhürman, yeni yönetim ekibine de başarılar diledi.

Barbaros: Barışı ve dayanışmayı esas alan bir anlayışla ilerleyeceğiz

CTP Gençlik Örgütü’nün yeni başkanı İsmail Barbaros, kongrede yaptığı konuşmada gençliğin temel sorunlarına dikkat çekti. Barbaros, gençlerin eğitim, barınma, burslar ve üniversite harçları gibi konularda ciddi sıkıntılar yaşadığını belirtti. Ayrıca, gençlerin geleceğe dair kaygılarının arttığını vurguladı. “Kendi ayakları üzerinde duran, kararlarını üreten ve savunan bir gençlik yaratmalıyız,” diyerek bu konuda kararlı olduklarını ifade etti. Barbaros, daha dinamik bir gençlik hareketi oluşturmak için aday olduğunu ifade ederek, şeffaf, liyakatli ve topluma faydalı bir yönetim anlayışını benimsediklerini söyledi. Barbaros, gençlerin bulunduğu her yerde varlık göstererek, sorumlu ve bilinçli bir gençlik yapısı inşa etmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Ayrıca, kırsal kesimde yaşayan gençlerin sorunlarını merkeze taşımak için çalışacaklarının altını çizdi. Gençlerin, ülkenin geleceğinde söz sahibi olmalarının şart olduğunu belirten Barbaros, barışı ve dayanışmayı esas alan bir anlayışla ilerleyeceklerini ifade etti.

Mevlit: Gençler yarını, bugünden kuracak

CTP Gençlik Örgütü 19’uncu dönem Başkanı Çise Mevlit, kongre yaptığı konuşmalarla gençlerin bugünkü ve yarınki mücadelesinin önemine dikkat çekti. Mevlit, gençlik örgütünün barış ve demokrasi taleplerini güçlü bir şekilde dile getirdiğini belirtti. Ayrıca çevre duyarlılığı, insan hakları ve gençlerin politik olarak güçlenmesi için gerçekleştirilen faaliyetlerden söz etti. "Gençlik gelecek değil, bugündür" anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Mevlit, karşılaştıkları sorunlara rağmen barış ve demokrasi mücadelesinden geri adım atmadıklarını ifade etti. Eleştiri ve özeleştiriyi esas alan bir dayanışma ruhu içinde çalıştıklarını dile getiren Mevlit, dolu dolu bir dönemi geride bıraktıklarını ifade etti. Mevlit, ikinci konuşmasında ise yeniden aday olma nedenlerine ve CTP’nin temel ilkelerine vurgu yaptı. Mevlit, CTP tüzüğünün parti üyelerini birbirine bağlayan en önemli belge olduğunu söyleyerek görev süresi içerisinde tüzüğe de partinin temel ilke ve değerlerine de her zaman bağlı kaldığını belirtti. CTP’nin insan hakları, adalet ve demokrasi gibi temel ilkelerinin değişmeyeceğini söyleyen Mevlit, “Siyaset bir bayrak yarışı değil” dedi. “Hiçbir CTP’li birbiri ile anlamsız bir yarış içerisinde değildir. Bizim yarışımız başka yerlerle, ülkeyi yönettiğini iddia edenlerle ve Kıbrıs’ta barışın önünde engel olanlarla” diyen Mevlit, önümüzdeki 20, 25 yıl boyunca bu yolu birlikte yürümeye devam edeceğiz diyerek konuşmasını sonlandırdı.

CTP Gençlik Meclisi, aşağıdaki isimlerden oluştu:

Açelya Azra Özarabacı, Ahmet Köseoğlu, Ahmet Kürt, Aysel Amir, Bahar Çağan, Berk Ortunç, Berkan Bengihan, Berke Dağlı, Berke Sarcan, Çağın Nevruz Özsoy, Çisem Özata, Deniz Kim, Deniz Miralay, Devrim Ayaeş, Doğucan Akdeniz, Dünay Soyal, Efe Aka, Emre Eminağa, Enç Yılmaz, Görkem Mercan, Gülcan Güneysu, Helin Aslan, Hüseyin Alnar, Hüseyin Öksüzoğlu, İlkay Garip, İlsu Hanife Çetinkayalı, Mehmet Hoca, Mustafa Taşkın, Sonay Demirpençe, Zalihe Yaradanakul.

CTP Gençlik Örgütü Denetleme Kurulu aşağıdaki isimlerden oluştu:

Bahar Beydilli, Ramadan Sacır, Tahsin Çökmez.