Yedinci kattan düşen 20 yaşındaki Kohl hayatını kaybetti

Mağusa'da bu sabahın erken saatlerinde kaldığı apartmanın 7. katından düşen 20 yaşındaki Sophie Elizabeth Kohl yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurdu. Olay polis bültenine şöyle yansıdı: "23.08.2021 tarihinde, saat 07:00 sıralarında Mağusa’da sakin Sophie Elizabeth Kohl (K-20), kalmakta olduğu apartmanın 7. katından henüz tespit edilemeyen bir şekilde düşerek yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir