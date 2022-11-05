YDÜ öğrencilerinden Cadılar Bayramı’nda halka ücretsiz karakter makyajı

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğrencileri, Cadılar Bayramı etkinliğinde Lefkoşa Surlariçi’nde öğretim görevlileri ile birlikte halka ücretsiz olarak birbirinden eğlenceli karakter makyajı yaptı.

Uygulamalı makyaj etkinliğinde, her yaş grubundan kişilere birbirinden farklı seçenekler ile tasarlanan yüz makyajı uygulamaları yapılırken, Cadılar Bayramı etkinliğine katılanlar, Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü standına yoğun ilgi gösterdi.

Biryandan eğlenirken diğer yandan pratik yapma şansı yakalayan öğrenciler, kendileri de cadılar bayramı konseptine uygun kıyafetleri ve makyajları ile geceye katıldılar.

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, cadılar bayramı etkinliği ile öğrencilerimize okulda aldıkları eğitimi uygulayarak tecrübe edindirmeyi amaçladıklarını söyledi.