YDÜ kampüsünde meydana gelen kazada otomobil takla attı
Lefkoşa’da önceki gün Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) kampüsünde meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı.
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Lefkoşa’da önceki gün Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) kampüsünde meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı.
Polisten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki Ahmet Anıl Erdem, 169 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NY 243 plakalı otomobille çemberi dönerken dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, takla atıp tavanı üzerinde durdu.
Kaza sonucu yaralanan olmazken, sürücü tutuklandı.
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