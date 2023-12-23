YDÜ 26 Aralık’ta “Oda Müziği Konseri” düzenliyor

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği tarafından düzenlenen “Oda Müziği Konseri”, 26 Aralık Salı günü saat 19.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphane Salon 4’te müzik severlerle buluşacak. Ücretsiz olarak düzenlenecek olan konser, müziğin büyüsünü paylaşmak isteyen herkese açık olacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği öğretim görevlileri Yrd. Doç. Dr. Emine Kıvanç Öztuğ, Dr. Neriman Soykunt, Dr. İlias Abdullin, Uz. İrade Melikova, Öğr. Gör. İmge Dinçer ve Müzik Öğretmenliği orkestrasının performans sergileyeceği konserde, “Expromte Trio” ve “Mediterra String Quartet” toplulukları sahne alacak.

Kemanda Dr. İlias Abdullin, viyolonselde Dr. Burcu Karagöz ve piyanoda Uz. İrade Melikova’nın yer aldığı “Expromte Trio”, konuk olarak sahne alacağı konserde Yakın Doğu Üniversitesi’nde izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

“Mediterra String Quartet” ise aynı akşam ilk kez seyircilerle buluşacak. Kemanda Nina Koçubey ve Öğr. Gör. İmge Dinçer, viyolada Dr. Neriman Soykunt ve viyolonselde Öğr. Gör. Mozaffar Nabili’nin performansını izleyiciyle buluşturacak olan topluluk, müzik tutkunlarına muhteşem bir performans sunacak.

Prof. Dr. Yağmur Çerkez: “Tüm müzikseverleri, müziğin evrensel dokunuşunu birlikte hissetmeye davet ediyorum.”

Oda müziği konserlerinin, sanatçılara duygusal ifadelerini daha kişisel ve odaklanmış bir şekilde iletebildikleri bir platform sunduğunu söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yağmur Çerkez, “Bu konser, müzikal bir deneyimin ötesine geçerek, izleyicilere sanatın insan ruhunu nasıl etkileyebileceğini göstermeyi amaçlıyor. Unutulmaz melodi ve harmonilerin, katılımcılara duygusal bir derinlik ve kültürel bir zenginlik kazandıracağına inanıyoruz” ifadesini kullandı. Prof. Dr. Yağmur Çerkez, “Tüm müzikseverleri, bu muazzam etkinliğe katılmaya ve müziğin evrensel dokunuşunu birlikte hissetmeye davet ediyorum” dedi.