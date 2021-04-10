YDP'de 'mesafesiz' kurultay

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 3. Olağan Kurultayı, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda toplandı. Kurultayda genel başkanlık için, Erhan Arıklı ile Bertan Zaroğlu yarışıyor.

YDP Olağan Kurultayında Divan Başkanlığı görevini üstelenen Turan Büyükyılmaz, basına yaptığı açıklamada, bugün YDP’nin 8 bin 131 üyesi ile birlikte genel başkanını seçeceğini kaydetti.

Büyükyılmaz, YDP’nin ilk kez çoklu adayla seçime gittiğini, bugün genel başkan yanında parti meclisi, kadın kolları, gençlik kolları, disiplin ve denetleme kurullarının seçileceğini ifade ederek, 10.00 – 20.00 saatleri arasında oy kullanma işleminin yapılacağını ancak üyelerin gelmesi devam ederse bu sürenin uzayabileceğini anlattı.

Büyükyılmaz, başkanın bu akşam 00.30 gibi belli olacağını düşündüğünü ancak diğer kurulların oy sayımının uzun süreceğini kaydetti.



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10.56 Her iki başkan adayı oylarını kullandı, ardından birlikte poz verdi

10.50 Kurultayda oy verme işlemi an itibariyle başladı, genel başkan adayları da oylarını kullanıyor.

10.43 Zaroğlu protokolle tokalaştı, ardından Arıklı ile de selamlaştı. Divan her iki adayı kürsüye davet ederek, üyeleri selamlamasını istedi. Bu sırada her iki aday ile birlikte kürsüde bulunan birçok kişinin maskesiz olduğu, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gözlemlendi.

Divan, hem protokole hem de üyelere sosyal mesafe kurallarına uyması için çağrı yaptı.

10.40 YDP Genel Başkan adayı Bertan Zaroğlu saat 10.30 sıralarında kurultayın yapılacağı alana geldi. Adayların birbirleriyle selamlaşmaması dikkat çekti.

10:24 YDP Genel Başkan adayı Bertan Zaroğlu henüz alana gelmedi ancak kurultay başladı.

YDP kurultayında ilginç bir gelişme yaşandı, Genel Başkan adaylarından Bertan Zaroğlu alana henüz gelmedi ancak kurultay parti yetkili organlar tarafından başlatıldı.

10.08 YDP Genel Başkan adayı Erhan Arıklı, kurultayın yapılacağı alanda alkışlarla karşılandı. Arıklı, pandemiye rağmen alana maskesiz geldi, partililerle kucaklaştı, anı fotoğrafı çekti.

09.30 Yağmurlu hava nedeniyle oy kullanmaya gelen vatandaşlar dışardaki çadırlarda ve salonun girişinde bekliyor.

Oluşan kalabalık nedeniyle COVID 19 kurallarının hiçe sayıldığı görülüyor, sosyal mesafe kurallarına uyulmuyor.

YDP Genel Başkan adayı Erhan Arıklı, kurultayın yapılacağı alanda alkışlarla karşılandı. Arıklı, pandemiye rağmen alana maskesiz geldi, partililerle kucaklaştı, anı fotoğrafı çekti.

Oluşan kalabalık nedeniyle COVID 19 kurallarının hiçe sayıldığı görülüyor, sosyal mesafe kurallarına uyulmuyor.

Parti Mali raporu Sayman Mesut Ayar tarafından okundu.

Her iki başkan adayı oylarını kullandı, ardından birlikte poz verdi

Fotoğraflar Burçin Aybars/Ayşe Güler