Telsim ile Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği arasında dijital dönüşüm protokolü imzalandı

Telsim ile Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği arasında, arı kovanlarının güvenliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik dijital izleme ve bağlantı çözümlerini kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

Telsim'den verilen bilgiye göre, protokol Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Başkanı Serhan Kara ile Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz tarafından imzalandı.

İmza törenine Telsim Pazarlama, Ürün ve Ticari Operasyonlar Müdürü Özgür Çakmak, Kurumsal Satış Müdürü Şenay Aktuna ile Kurumsal Satış Yöneticisi Makbule Eryılmaz da katıldı.

Açıklamada, iş birliği kapsamında geliştirilen dijital izleme ve bağlantı çözümleriyle arı kovanlarının 7 gün 24 saat uzaktan takip edilebileceği, güvenliğin artırılacağı ve üreticilerin operasyonlarını daha verimli şekilde yönetebileceği belirtildi.

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, imza töreninde yaptığı konuşmada, şirket olarak dijitalleşmenin sunduğu imkânları toplumun her kesimine ve farklı sektörlere ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Amaçlarının yalnızca iletişim hizmeti sunmak olmadığını ifade eden Tüz, dijitalleşmenin gücünü ülkedeki kurum ve kuruluşların hizmetine sunmayı önemsediklerini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği ile hayata geçirilen iş birliğinin, teknolojinin geleneksel üretim alanlarına sağlayabileceği katkıya örnek olduğunu dile getiren Tüz, arıcılığın ülke için taşıdığı kültürel ve ekonomik değerin bilinciyle üreticileri desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Başkanı Serhan Kara da, arıcıların uzun süredir yaşadığı kovan güvenliği ve takip sorunlarına söz konusu iş birliğiyle kalıcı bir çözüm üretildiğini ifade etti.

Kara, dijital takip sistemi sayesinde üreticilerin kovanlarını 7 gün 24 saat uzaktan izleyebileceğini, olası risklere karşı önceden önlem alabileceğini ve üretim süreçlerini daha verimli şekilde sürdürebileceğini belirterek, katkılarından dolayı Telsim'e teşekkür etti.