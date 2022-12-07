Yaya ve araçlara çarpıp kaçan şahıs 2 gün sonra yakalandı
Girne'de park halindeki araçlara ve bir yayaya çarpıp olay yerinden kaçan şahıs, olaydan 2 gün sonra tespit edilerek tutuklandı.
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Girne'de park halindeki araçlara ve bir yayaya çarpıp olay yerinden kaçan şahıs, olaydan 2 gün sonra tespit edilerek tutuklandı.
Olayla ilgili polisten yapılan açıklama şöyle:
05.12.2022 tarihinde, saat 06:40 sıralarında, Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde SC 210 plakalı aracı ile dikkatsizce seyreden ve park halindeki üç araca çarptıktan sonra
kaldırım üzerinde yaya olarak beklemekte olan Demba DABEL (E-25)’e çarparak yaralanmasına sebep olan ve olay yerinden kaçan araç sürücüsünün Oluwayanmife Ayomide AJIBOYE (E-28) olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmıştır.
Kaza sonucu yaralanan yaya Demba DABEL, halen Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.
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