Yavru kaplumbağalar denizle buluştu

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti (SPOT), Tatlısu Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde bulunan sahilin doğa dostu bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve bu konuya dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenledi.

Etkinlikte Akdeniz’in dar alanda en fazla yuva alan 2.Sahili olan noktasında yuvalarından çıkamayan yüzlerce minik kaplumbağa denizle buluştu.

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti(SPOT) Yönetim Kurulu Üyesi Damla Beton etkinlik öncesi yaptığı konuşmada bu sahilin Akdeniz’in dar alanda en fazla yuva alan 2.Sahili olduğuna işaret ederek, bölgenin doğa dostu bir şekilde kullanılması gerektiğini söyledi.

Sahilde araba kullanılmaması, çöplerin yere atılmaması, kaplumbağaların yumurtlama alanlarına saygı duyulması ve gece hiçbir şekilde bölgede piknik ya da ışık yakılmaması gerektiğine dikkati çeken Beton,vatandaşların bu konuda bilinçlerinin arttığını kaydetti.

Çevre Koruma Derneği’nden Huriye Geceyatmaz da bölgenin 2008 yılında özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edildiğini anımsatarak, vatandaşların kaplumbağaların korunmasına yönelik duyarlı olduklarını ifade etti.

Biyologlar Derneği Başkanı Gizem Mulla da dernek olarak 40 öğrenci ile ekoloji kampı düzenlediklerini ve etkinliğe katılarak öğrencilerin duyarlılıklarını arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da çevre dostu olan etkinliğe katılarak bu konuda farkındalık oluşmasına katkı sağlamaya çalıştığını belirterek, kaplumbağaların turizm açısından da önem taşıdığını söyledi.

Yasaklı zihniyet ile hareket edip sahili kapatmak yerine vatandaşların bu konudaki duyarlılıklarını arttırmak ve kaplumbağaların yumurtlama alanlarına saygılı bir şekilde sahili kullanmalarını sağlamanın daha doğru bir yaklaşım olduğunu kaydeden Orçan, söz konusu sahilin şimdiye kadar iyi korunduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından yüzlerce minik kaplumbağa denizle buluştu.