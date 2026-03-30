“Yasaya göre polis yetkisiz şekilde biber gazı kullandı”

Avukat Öncel Polili, Meclis önünde gerçekleşen eylem sırasında polisin biber gazı kullanmasına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Polili, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, biber gazının hukuki statüsünü tartışmaya açtı.

Polili açıklamasında, biber gazının bir silah olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, idarenin yetkilerini mutlaka mevzuata dayalı şekilde kullanmak zorunda olduğuna işaret etti.

51/1984 Polis Örgütü Yasası’na atıfta bulunan Polili, söz konusu yasada polisin kullanabileceği silahlar arasında biber gazının yer almadığını belirtti.

Bu çerçevede değerlendirme yapan Polili, Meclis önündeki eylemde biber gazı kullanılmasının hukuki dayanağının bulunmadığını belirterek, “Benim kanaatime göre polis bugün (dün) yetkisiz bir şekilde biber gazı kullanmıştır” ifadelerini kullandı.