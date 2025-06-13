Yaşam Park Projesi betonarme karkas ihalesi tamamlandı
Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, “Yaşam Park” projesi karkas ihale sözleşmesine Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ile KAMTEK Ltd adına vekil Mustafa Kamacıoğlu imza koydu.
A+A-
Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, “Yaşam Park” projesi karkas ihale sözleşmesine Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ile KAMTEK Ltd adına vekil Mustafa Kamacıoğlu imza koydu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sözleşmenin imzalanmasının ardından ihaleyi alan şirket yöneticileri, belediye yöneticileri, Yaşam Park Danışman Mimarı Tunç Adanır, ilk toplantılarını gerçekleştirerek fikir alışverişinde bulundu.
Bu haber toplam 161 defa okunmuştur
Etiketler : Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi