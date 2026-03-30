Yasadışı yollardan güneye geçen zanlı 7 yıl sonra teslim oldu

Lefkoşa’da 2019 yılında askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Kıbrıs Cumhuriyeti’ne izinsiz geçiş yapan zanlı, 7 yıl sonra Beyarmudu Geçiş Kapısı’ndan gelerek teslim oldu. Mahkeme, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

“Askeri Yasak Bölgeyi İhlal” suçundan tutuklanan İ.G. mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Mahmutcan Göçmen mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 2019 yılı içerisinde Lefkoşa’da Yiğitler Burcu Parkı olarak bilinen bölgeden tellerden atlayarak 1. Derecede Askeri Yasak Bölge’ye gizlice girip ihlal ettikten sonra Kıbrıs Cumhuriyeti’ne izinsiz geçiş yaptığını söyledi.

Polis, zanlının 26.03.2026 tarihinde Beyarmudu Geçik Noktası’ndan gelerek teslim olduğunu belirtti. Zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini, soruşturmanın tamamlandığını ve Kıbrıs’ın kuzeyinde herhangi bir yasal statüsü bulunmadığını kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Yargıç Gülay Uğur, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.