Yasa dışı yollardan geçmek için gizli ittifak kurmaktan tutuklandılar

Yasadışı yoldan Kıbrıs’ın güneyine gitmek amacı ile gizli ittifak yapan zanlılar tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Parlak olguları aktardı. Polis, 6 Ocak tarihinde saat 20:30 raddelerinde Ercan Havalimanı-Gaziköy yolu üzerinde bir polis ekibinin aldığı bilgi üzerine park halinde bulunan araç kontrol edildiğinde, aracın sahibi olan Girne'de sakin S. S., Girne'de sakin M. A., Lefkoşa'da sakin üç yabancı uyruklu kişi tespit edildiğini anlattı. Polis, yapılan soruşturmada söz konusu üç kişinin Kıbrıs’ın güneyine yasal olmayan yollardan geçmek amacıyla M. A. ile gizli ittifakta bulunduklarının tespit edildiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak M.A. ve S. S.’nin gönüllü ifade verdiklerini anlattı. Polis, zanlıların suçüstü gereği tutuklandıklarını ve meselede kullanılan aracın emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlıların serbest kalması halinde tahkikatımın salimen yürütülmesine engel teşkil edeceğinden zanlıların poliste 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.