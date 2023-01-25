‘Yasa dışı bahis’ soruşturması genişledi: 4 kişi daha tutuklandı, aranan kişiler var

“Elektronik Haberleşme Yasası ve Şans Oyunları Yasasına Aykırı Hareket Etmek” suçlamasıyla başlayan polis soruşturması derinleşti.

M.K, S.Y ve S.Y’nin ardından H.S, O.O, M.G ve E.Z tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Davulcu, olayla ilgili bulguları aktardı.

Tüm zanlıların Girne’de tespit edildiğini, evlerinde yapılan aramada laptop, GSM hattı ve cep telefonlarının bulunduğunu belirtti.

Olayla ilgili aranan şahısların olduğu açıklandı, 4 zanlı hakkında 2’şer gün tutukluluk kararı alındı.

Girne’de tespit edildiler

Polis, 23 Ocak’ta tutuklanan M.K’nin sayısı henüz tespit edilemeyen birçok sim kartı sattığı zanlı H.S’nin Girne’de tespit edildiğini söyledi.

Evinde yapılan aramada yasadışı olarak faaliyet gösteren ve meseleye konu olan bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığına inanılan 2 adet laptop, 2 cep telefonu, 4 adet sim kart ve 1 adet harici USB bellek bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, ayni gün mesele ile ilgili olarak zanlı O.O ve M.G’nin de Girne'de tespit edildiğini belirtti.

Her iki zanlının tasarrufunda yasadışı olarak faaliyet gösteren ve meseleye konu olan bahis ve kumar sitelerinin reklam ve tanıtımında kullanıldığına inanılan 2 adet laptop, 1 adet harici Hard-disk, toplam GSM hattı ve 4 adet cep telefonu ve toplam 283 adet GSM sim kartı bulunup emare olarak zapt edildiğini anlattı.

Polis, zanlı H.S ile birlikte giderek yasadışı olarak faaliyet gösteren bahis ve kumar sitelerinde kullanmak üzere M.K’den GSM hattı satın aldığı tespit edilen zanlı E.Z’nin de

Girne'de tespit edildiğini belirtti.

Zanlıların serbest kalması halinde aranan şahıslara, emarelere ve tanıklara müdahale etme ihtimali bulunduğunu dile getiren polis, 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.