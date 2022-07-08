Yasa değişti, görev süresi uzatıldı, yeniden atandı

YENİDÜZEN

Muhalefetin ‘kişiye özel düzenleme’ yorumuyla tepki gösterdiği, UBP-DP-YDP Hükümeti tarafından Meclis’e getirilen Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı yürürlüğe girmesinin ardından Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurulu Başkanlığı’na yeniden Kadri Bürüncük atandı.

Atamanın 7 Temmuz’dan itibaren geçerli olacağı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere; yeni yasal düzenleme ile Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu’nda Başkan, Yardımcı ve Kurum üyelerinin yeniden atama noktasındaki ‘sınırlama’ kaldırılmıştı.

Yasa yürürlüğe girmeden önce BTHK’da Başkan, Başkan Yardımcısı ve kurum üyeleri sadece iki dönem görev yapabiliyordu.

Ancak yeni düzenlemenin yasallaşması halinde; kurulda Başkan, Başkan Yardımcısı ve Kurul üyelerinin görev süreleri dolsa da ‘sınırsız süre’ ile görevde olmaya devam edecek, herhangi bir sınır olmadan defalarca atanabilecek.

Meclis’te de gündem olmuştu:

“Düzenleme, denetleme ve yaptırım uygulayan kurumlar için maksimum iki yıl görev süresi olur”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu işin BTHK Başkanı ya da partizanca yapılmasıyla ilgili olmadığına işaret ederek, bütün dünyada düzenleme, denetleme ve yaptırım uygulayan kurumlar için maksimum iki yıl görev yapması ve tekrar atanamaması gibi bir uygulama olduğunu anlattı.

Erhürman, bu düzenlememin yapılmasının, gelecekte partizanca ve kişinin niteliğinin yetmemesi durumunda da meclisin gündemine gelmesinin önünü açabileceğini belirterek, bunun siyasi otoriteyle iletişim içinde olmaması için bütün dünyada uygulanan bir usul olduğunu belirtti.

Erhürman, ilkesel olarak bu tavrın konulması gerektiğini söyledi.