“Yargıya müdahale ettiniz”

CTP Milletvekili Ongun Talat, Emrah Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle kurulan komitenin “ret” içerikli raporunun görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu’nda sert eleştirilerde bulundu. Talat, UBP’li üyelerin hazırladığı raporun sadece siyasi bir karar olmadığını, aynı zamanda “yargıya müdahale” anlamı taşıdığını söyledi.

Talat, komite çalışmalarının başında oybirliğiyle alınan gizlilik kararının sadece CTP’li üyeleri bağladığını, UBP’li üyelerin bu karara uymadığını ifade etti. “Bu gizlilik kararı sadece bizim içinmiş” diyen Talat, UBP’li vekillerin daha komite çalışmaları sürerken dışarıya bilgi verdiğini, geçen hafta da UBP’li vekil Hasiöğlu’nun grup kararıyla oy kullandıklarını itiraf ettiğini hatırlattı.

Komitenin, görev sınırlarını aşan bir rapor hazırladığını vurgulayan Talat, “İçtüzük gereği komitenin sadece iki şeye bakması gerekirdi: isnadın ciddiyeti ve siyasi saik olup olmadığı. Ama arkadaşlar kendilerini mahkeme yerine koydu” dedi. Raporda yer alan ifadelerin, dosyayı yargılamaya başladıkları izlenimini verdiğini belirten Talat, polisin nasıl soruşturma yapması gerektiğine dair yorumlar yapılmasının da açık bir yetki aşımı olduğunu kaydetti.

Raporda, “yeterli nedensellik bağı kurulamamıştır”, “sahte belgeye dair kanıt yoktur” gibi ifadelerin yer aldığını anımsatan Talat, “Kanıtları değerlendirmek mahkemenin işidir. Sizin göreviniz isnadın ciddiyetine bakmaktır. Siz mahkeme değilsiniz” dedi.

YÖDAK’ın devre dışı bırakıldığını ileri süren raporun, diğer yargı süreçlerini de töhmet altında bıraktığını söyleyen Talat, “Başsavcılığın talebi siyasi gerekçelere dayanıyor” gibi değerlendirmelerin, yargıya müdahale anlamına geldiğini savundu. Talat, “Benzer davalarda yürüyen soruşturmaları da bu şekilde gölgelemiş oldunuz. Bunu nasıl açıklayacaksınız?” diye sordu.

CTP olarak sürece ilişkin yaklaşımlarının net olduğunu ifade eden Talat, Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılmasını ve yargı sürecinde aklanma hakkını kullanmasını savunduklarını belirtti. “Bu hem Meclis’in hem de Emrah Bey’in yararına olacaktır” dedi.