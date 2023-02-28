Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

10 yaşındaki çocuğa 7 yaşından beridir cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan H.A yeniden mahkemeye çıkarıldı, yasal statüsü bulunmaması nedeniyle zanlının 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verildi.

Mahkemede olayı aktaran polis çavuşu Mustafa Özmüezzin, 2020 yılı ile 15 Şubat 2023 tarihleri arasında zanlı H.A’nın “çocuğa yönelik cinsel istismar” suçlamasıyla tutuklandığını anımsattı.

16 Şubat 2023 tarihinde psikologunun Adli Şube’ye gelerek, danışanı olan 10 yaşındaki erkek çocuğun okula gitmek istememesi nedeniyle terapiye başladığını ve öz babasının kendisine 7 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğu yönünde bilgi verdiğini anlattı.

Polis, çocuk ile annesinin adli şubeye celp edilip, uzman eşliğinde ifade alındığını belirtti.

Polis, zanlı ile çocuğun Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirildiğini ve raporların beklendiğini söyledi.

Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, yasal statüsü olmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.