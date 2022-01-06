 “Yargı bağımsızlığımıza dokundurtmayacağız”

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa milletvekili adaylarından Nazen Şansal, yargı bağımsızlığına dokundurtmayacaklarını söyledi.

Katıldığı bir programda soruları yanıtlayan Şansal, yargıda birtakım sorunlar olabileceğini fakat bunların iç mesele olarak tartışılıp çözülebileceğini anlatan Şansal, “Kıbrıslı Türk halkı laiklik ilkesine bağlı yargısına sahip çıkacaktır” dedi.

Büyük otellerin, taş ocaklarının, nüfusu artıran üniversitelerin doğadan aldıklarına karşılık ve “kirleten öder” prensibi ile toplumsal fayda için çevre vergisi ödemesini savunan Şansal, bu vergilerle ekoloji sorunlarının çözümü için kaynak yaratılması gerektiğini vurguladı.

Toplumsal adalet için, toplumun %2'lik küçük bir kısmına denk gelen ultra zenginlerden servet vergisi alınmasını savunan Şansal, servet vergisini “Robin Hood vergisi” diye adlandırarak “Böylelikle kamusal sağlık, eğitim, esnafın desteklenmesi gibi konular için kaynak yaratılacak” dedi.