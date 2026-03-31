“Yaptıkları anayasaya aykırı, buna seyirci kalmayacağız”

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümetin hayat pahalılığını dondurmayı öngören yasa tasarısını Yasa Gücünde Kararname çıkararak geçirmesini değerlendirdi. Bıçaklı yapılanın Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtti, “Buna seyirci kalmayacağız. Bu yaptıkları Anayasa’ya aykırıdır” dedi.

Arslan Bıçaklı Kanal Sim’e şu açıklamayı yaptı:

“Bu hükümete güven kalmamıştır dedik, bizi haklı çıkardılar. Kendini padişah zanneden Maliye Bakanı dün akşamki toplantılarda hiçbir şeye yanaşmadı. Meclisin kapandığını ve açılmayacağını, bu yasanın bekletildiğini, önümüzdeki süreçte istişare edilerek ortak nokta bulunacağı söylendi. Bu Meclis Başkanı tarafından teyit edildi, Başbakan’ın da bundan haberi olduğu belirtildi. İstişare çağrısı yapılacağı söylemiyle biz de eylemimizi askıya aldık. Belli ki istifa edip gitmeyi ayıp olarak görürler, ama zorlamayla bu arkadaşların görevden gitme noktasında olduğunu görüyoruz. Meclis açıkken, bu yasa görüşülürken sen meclisi tatil edeceksin, sonra çıkıp yasa gücünde kararname çıkarıp bunu uygulamak isteyeceksin. Bu ciddiyete sığmaz. Şu anda benim önümde Anayasa var. 112 maddenin 4 fıkrası diyor ki belirli konularda Bakanlar Kurulu Yasa Gücü’nde Karar çıkarabilir, ama Anayasa çalışana yeni mali mükellefler getiremez der. Biz şu anda sendika başkanları ile temas halindeyiz. Buna seyirci kalacak halimiz yoktur. Muhtemelen eylemlerimize tekrardan devam edeceğiz ve mahkeme sürecine taşıyacağız gibi görünüyor. Bu yaptıkları Anayasa’ya aykırıdır. 112 maddenin 4 fıkrası açık açık bunun yapılamayacağını söylüyor. Yarından itibaren buna müdahale edeceğiz, buna seyirci kalmayacağız. Bunların gitmesi için elimizden geleni yapacağız.”