'Yap boz' hükümeti

Ayşe GÜLER

UBP-DP-YDP Hükümeti, ekonomiden kabinede görev değişikliğine, Kıb-Tek’ten maliyeye, ilk etapta reddettiği birçok konuda söylediğinin aksini yaptı, ya geri adım attı ya da daha önce hayata geçireceğini duyurduğu çalışmaları yürürlüğe koyamadı.

KKTC Başbakanı olarak görevlendirilen Ünal Üstel’in, Maliye Bakanı Sunat Atun’un istifası, kamuda maaş kesintisi, Kıb-Tek’in Başbakanlığa bağlanması konusunda birbirini tutmayan çelişkili açıklamaları kamuoyu gündemine yansıdı, siyaset tarihine geçti.

NE OLDU, KAMUOYUNA NE YANSIDI?

Hükümette ‘Atun’ karmaşası:

Üstel yalanladı, Atun istifa etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Demokrat Parti (DP) - Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Koalisyon Hükümeti'nde

Maliye Bakanı Sunat Atun'un "bir kez daha görevden alınması” gündeme geldi.

YENİDÜZEN bu gelişmeyi 9 Temmuz’da gündeme taşıdı.

Ulusal Birlik Partisi'ne yakın kaynaklar ve siyasi kulisler, Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel'in, 20 Temmuz törenleri nedeniyle adaya gelecek TC Başkan Yardımcısı Fuat Oktay ile Sunat Atun'un durumunu masaya yatıracağı ifade edilmişti.

YENİDÜZEN, bu yöndeki gelişmeyi Ulusal Birlik Partisi'ne yakın önemli bir kaynaktan da doğrulasa da Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel, bu gelişmeyi yalanlamıştı, “Kabinemin bir üyesiyle ilgili kararı ancak ben veririm” demişti.

Bu açıklamanın üzerinden günler sonra Üstel, önce Kıb-Tek’in Maliye Bakanlığı’ndan Başbakanlığa bağlanacağını açıklamış, ardından da Atun, 26 Temmuz’da görevinden istifa etmişti.

NE DEDİ, NE OLDU?

YENİDÜZEN, 9 Temmuz’da Maliye Bakanı Sunat Atun’un görevden alınacağının gündeme geldiğini duyurdu, Üstel bunu yalanladı. Ancak 26 Temmuz’da Atun görevinden istifa etti.

KKTC Başbakanı olarak görevlendirilen Ünal Üstel, 22 Temmuz’da ilk olarak kamuda 15 bin TL üzerinde maaş alanlardan yüzde 20 kesinti yapılacağını açıkladı. Tepkiler sonrasında kararla ilgili değişikliğe gitti. 15 bin TL üzerindeki maaşlardan yüzde 10, 30 bin TL üzeri maaşlardan ise yüzde 20 kesinti yapılacağını duyurdu. Sonrasında bu kararnameyi iptal etti.

KIB-TEK’in Başbakanlık’a bağlanacağı iddia edildi, Üstel bu iddiayı yalanladı, “Öyle bir şey olsa duyururduk” dedi. Bu açıklamadan 3 gün sonra, “görülen lüzum üzerine” Kıb-Tek Başbakanlığa bağlandı.

2 Maliye Bakanı değişti, kur korumalı mevduat yürürlüğe girmedi. Aralık 2021’de dönemin Maliye Bakanı Dursun Oğuz, sistemin hayata geçeceğini açıklasa da göreve gelen Sunat Atun da çalışmayı hayata koyamadı.

Maaş kesintisi bilmecesi! Önce kesinti, sonra iptal

KKTC Başbakanı olarak görevlendirilen Ünal Üstel, ilk olarak 22 Temmuz’da kamuda 15 bin TL üzerinde maaş alanlardan yüzde 20 kesinti yapılacağını açıkladı.

Üstel, 30 Temmuz tarihinden itibaren yürürlükte olacak yeni kararnameye göre uygulamanın 31 Aralık’a kadar devam edeceğini belirtti.

“Yeni maaş politikası geçici” diyen Üstel, “Sadece kamu çalışanını değil, özel sektörü de düşünmek orunda olduklarını” ifade etti.

Üstel, kamuoyunda yükselen tepkiler sonrasında kararla ilgili değişikliğe gitti.

Kamuda, maaşlardan kesinti yapılmasına yönelik Yasa Gücünde Kararname yayınlandı. 15 bin TL üzerindeki maaşlardan yüzde 10, 30 bin TL üzeri maaşlardan ise yüzde 20 kesinti yapılacağını duyurdu.

Sendikalar konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Davanın görüşüleceği günün bir gün öncesinde hükümet, kaynağın bulunduğunu açıkladı, yasa gücündeki kararnameyi iptal etti.

ÜstEL Hükümeti, kamuda “kaynak yetersizliği” nedeniyle yapılacağı açıklanan maaş kesintisi kararından geri adım attı.

Üstel, kaynak bulunduğunu, kesinti olmayacağını açıkladı, kaynağın nerede bulunduğu yönünde bilgi vermedi.

Kıb-Tek, ‘yapboza’ döndü:

22 Temmuz’da “Öyle bir şey yok” dedi, 25 Temmuz’da bağlandı

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, KIB-TEK’in Başbakanlık’a bağlanacağı iddiasında bulundu, YENİDÜZEN’e konuşan Ünal Üstel, söz konusu iddiayı yalanlamıştı.

Üstel, 22 Temmuz tarihinde YENİDÜZEN’e konuşmuş, “Öyle bir şey olsa duyururduk” demişti.

Bu açıklamasının üzerinden 3 gün sonra, 25 Temmuz’da ise Üstel, "Yaşanan gelişmeler sonrasında görülen lüzum üzerine Kıb-Tek’in Başbakanlığa bağlandığını" açıkladı.

Kıb-Tek’in ülke ekonomisi için en kritik kurumlarından biri olduğuna dikkat çeken Başbakan makamındaki Üstel, Elektrik Kurumu’nun doğru, etkin ve ülke ekonomisine olumlu katkı yapacak şekilde, kesintisiz enerji arzının sağlanması için gerekli her türlü çalışmanın Başbakanlık bünyesi altında yapılacağını söyledi.

Kur korumalı mevduat:

2 bakan değişti, uygulama yürürlüğe girmedi

29 Aralık 2021’de dönemin Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile yaptığı temaslar sonucu kur korumalı mevduat sisteminin KKTC’de de uygulanması konusunda fikir birliğine varıldığı açıklandı.

Söz konusu uygulama ile ilgili adım atılmadı.

Oğuz’un ardından göreve gelen Sunat Atun da 15 Haziran’da Ankara’da TC Merkez Bankası Başkanı ile kur korumalı mevduata geçişe yönelik toplantı yapacaklarını açıklasa da yine ilerleme olmadı.