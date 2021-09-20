Yangınların başlıca çıkış nedeni sigara izmariti

Bir haftada meydana gelen 13 yangının 7’sinin sebebinin sigara izmariti olduğu bildirildi.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 13-19 Eylül tarihlerini kapsayan bir haftalık süre içerisinde, KKTC’de 13 yangın ve 2 can kurtarma, 2 yol güvenliği olmak üzere 4 hususi servis olayı meydana geldi.

13 yangının sonucunda ise meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 41 bin 700 TL.

Açıklamaya göre, belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri arasında, yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri, ihmal ve dikkatsizlik, trafik kazası, sirayet, elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, oluşan kısa devreler ve diğer yangınlar yer aldı. Bir haftalık süre içerisinde sigara izmaritinden 7, kısa devreden 2, temizlik maksatlı 1, trafik kazasından 1, elektrik tellerinden 1 ve tespit edilemeyen nedenden 1 yangın çıktı.

Yangınlardan 7’si Lefkoşa, 2’si Mağusa, 2’si Güzelyurt ve 2’si İskele’de meydana geldi.

Yangınların çeşitleri ise şu şekilde aktarıldı:

“Bahçe 2, kuru ot ve çöp 8, motorlu araç 2, balya 1.”

Öte yandan, hususi servis olaylarının mahsur kalan şahısları kurtarma ve yol güvenliğini sağlama olarak gerçekleşti ve maddi hasar meydana gelmedi.

