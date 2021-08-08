Yangında meyve ağaçları yandı

Bostancı-Güneşköy arasında dün çıkan yangında, narenciye ve meyve ağaçları da zarar gördü.

Polisten verilen bilgiye göre, dün 15:00 sırlarında tarla içerisinde, tespit edilemeyen bir sebepten dolayı çıkan ve itfaiye tarafından söndürülen yangında 15 dönüm anız yandı; Savaş Özder’e ait 25 adet narenciye ağacı ve Sonuç Dermuş’a ait 5 zeytin, 2 üzüm ve bir incir ağacı zarar gördü.

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