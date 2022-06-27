"Yangın özel bir mülkün içerisindeki iş aracından çıktı"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, mecliste söz alarak, yangının özel bir mülkün içerisinde iş aracından çıktığını kaydetti.

Orman alanındaki telsizlerin çalıştığını dile getiren Oğuz, yangını soğutmayla ilgili asker, belediye ve vatandaşlardan destek alındığını söyledi.

Dünden itibaren yapılan çalışmaları anlatan Oğuz, otorite ve denetim anlamında hangi yönden ne yapılacağı konusunda istişare yapıldığını ve tüm talepleri kendilerini yaptığını belirtti.

Hala gece parlayan yerler olduğunu ve soğutma çalışmalarının devam edeceğini dile getiren Oğuz, Orman Dairesi ile askerlerin dün gece alanda nöbet tuttuğunu kaydetti.

Eksiklilerin giderilmesi konusunda araştırma komitesinin kurulabileceğini dile getiren Oğuz, havadan ve karadan tespitlerin yapılmaya devam edeceğini belirtti.

Oğuz, yangının önce tam olarak söndürülmesi ve rehabilitasyon konusunda bilimsel planlamalar yapılması gerektiğini dile getirdi.

Dinçyürek: Yangın beni çok üzdü

UBP Milletvekili Hakan Dinçyürek de konuşmasında, çıkan yangının kendisini de çok üzdüğünü kaydetti.

Yangının başlama alanının özel mülkten çıktığının söylendiğini dile getiren Dinçyürek, toplumsal seferberliği ortaya koyarak, bir an önce doğaya geri kazandırılması için gerekenin yapılmasının şart olduğunu belirtti.

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