CTP, Mersinlik yangınının araştırılması için Meclise öneri sunuyor

Ertuğrul SENOVA

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, KKTC tarihinin en büyük ikinci yangını olarak kayıtlara geçtiğini söylediği Mersinlik yangınıyla ilgili Meclis Genel Kurulu’nda açıklamalarda bulundu, partisinin, yangınla ilgili meclis araştırma komitesi kurulması adına öneri vereceğini açıkladı.

Çamlıbel, Geçitköy ve Tepebaşı’nda, son 2 yıldır hemen aynı noktalarda yangınların meydana geldiğini anımsatarak, “2020 yılında bu meclis 2020 yılındaki yangının araştırılmasıyla alakalı bir komite kurmuş ve son derece önemli ve yetersiz tespitler yaparak tarihe not düşmüştü” dedi.

Söz konusu komite raporunda, önemli bir tespitin yapıldığına dikkat çeken Şahali, “Orman yangınlarında yetkili otorite, ormanların sahibi konumundaki Orman Dairesi’dir. Yangın yaşanırken çalışanları kimin koordine edeceği merak konusu olmamalıdır. Ama maalesef bu yangında son derece çeşitlilik arz eden bir koordinasyon oldu” şeklinde konuştu.

Hem yangın sırasında hem de yangın sonrasında, söz konusu koordinasyon eksikliğinin devam ettiğini belirten Şahali, “Bu yangın idari açıdan soruşturulmalı” dedi.

Şahali son olarak, “Sayın Dursun Oğuz ile Ünal Üstel’in bu konuda sonuç alıcı girişimlerini kamuoyu sabırsızlıkla beklemektedir” ifadelerini kullandı.