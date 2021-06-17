'Yanar döner' lafına Taçoy'dan itiraz

Cumhuriyet Meclisi'nde CTP milletvekili Fazilet Özdenefe'nin "yanar döner hükümet milletvekilleri" sözüne, UBP Milletvekili Hasan Taçoy'dan itiraz geldi, sesler yükseldi.

Taçoy, hükümete destek veren vekiller hakkında bu ifadenin hakaret olduğunu söylerken, Özdenefe, Anayasa ve tüzüklerin ihlal edilerek, Meclis'in paspas edildiğini söyledi.

"Geçici Özel Komite (AD-HOC) muhalefeti dışarıda bırakarak hem seçim tarihini, hem de seçim yasasını düzenleyecek" diyen Özdenefe, "Bu halk bu kadar hukuksuzluğu kaldıramaz, yeter" dedi.

"Ülkede demokrasinin geldiği nokta için içimiz acıyor" diyen Özdenefe, "istifa" kulisleri nedeniyle Meclis'in yine öğlene doğru açılabildiğini de anımsattı.

Özdenefe, oluşturulan özel komite için "geliniz bu yoldan geri dönünüz ya da Meclis iç tüzüğünü yırtarak çöpe atınız. Yanar döner demokrasi, bu ülkeye büyük hasar verdiniz, yeter" dedi.