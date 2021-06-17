Sıla Usar İncirli: “Yasama sorumluluğumuzu her zaman yerine getiriyoruz”

Yasama görevinin gözetilmesi için muhalefet olarak sorumluluklarını yerine getirdiklerini ifade eden CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, verilen aranın ardından Meclis’in açılabilmesi için muhalefet olarak nisabı sağladıklarının altını çizdi.

Eczacılar Birliği Yasası’nın Eczacılar Birliği için önemine işaret eden Dr. Sıla Usar İncirli, önemli, insanlar için gerekli yasaların hazırlanması aşamasında komitelerdeki çalışmaların yanı sıra, Genel Kurul’da da üzerlerine düşen sorumluluğu muhalefet olarak yerine getirdiklerine vurgu yaptı.

Meclis Genel Kurulu Birleşimi’ne, Hasan Taçoy’un söz istemi üzerine çıkan tartışma sonrasında, muhalefetin yoklaması sırasında birleşimden ayrılması nedeniyle nisabın düşmesiyle ara verilmişti.

Aranın ardından muhalefetin desteği ile toplanan Genel Kurul’da Eczacılar Birliği Yasası’nın ivediliği görüşüldü.

UBP Milletvekili Özdemir Berova, nisabın muhalefet desteği ile sağlandığına yönelik ifadelere tepki göstermesi üzerine Genel Kurul’da yine kısa süreli tartışma yaşandı.

Konuşmaların ardından Eczacılar Birliği Yasası’nın ivediliği oybirliği ile onaylandı.