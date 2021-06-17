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Manavoğlu’ndan Hükümet’e karne: SIFIR!

Manavoğlu’ndan Hükümet’e karne: SIFIR!

Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Meclis Genel Kurulu kürsüsünden Azınlık Hükümeti’ne karne verdi.

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Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Meclis Genel Kurulu kürsüsünden Azınlık Hükümeti’ne karne verdi.

 “Azınlık Hükümetin karnesi” pankartı açan Gülşah Sanver Manavoğlu, karne notu olarak da 0 (sıfır) yazdı.

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