Manavoğlu’ndan Hükümet’e karne: SIFIR!

“KKTC’yi paspas eden hükümet olarak anılacaksınız”

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, hükümetin ilki başararak, Anayasa’nın her bir unsurunu ihlal etmekle tarihe geçeceğini, KKTC’yi kendi çıkarları için paspas eden bir hükümet olarak anılacaklarını söyledi.