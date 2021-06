“KKTC’yi paspas eden hükümet olarak anılacaksınız”

Meclis Genel Kurulu’nda Seçim Tarihinin Belirlenmesi, Seçim ve Halkoylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Geçici ve Özel Ad-Hoc Komite Başkanlığı’na Sunat Atun, Başkan vekilliğine ise Bertan Zaroğlu’nun getirildiği milletvekillerinin bilgisine getirildi.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, hükümetin ilki başararak, Anayasa’nın her bir unsurunu ihlal etmekle tarihe geçeceğini, KKTC’yi kendi çıkarları için paspas eden bir hükümet olarak anılacaklarını söyledi.

Baybars: Yasal süreç başlatacağız

Konu hakkında söz alan HP Milletvekili Ayşegül Baybars, komitenin kurulmasının demokrasiye sunulan kara bir leke olduğunu ileri sürerek, komitenin oluşumunun Anayasaya aykırı olduğunu savundu.

Seçim tarihinin belirlenmesi için Hukuk Siyasi İşleri ve Dışilişkiler Komitesi’nde görüşülmesi gerektiğini söyleyen Baybars, gayrı yasal şekilde kurulduğunu belirttiği komiteye başkan ve başkan vekili atamasını eleştirdi.

Artık YDP’li olmadığını söyleyen bir kişinin, bu komiteye YDP’den başkan vekili olmasını da eleştiren Baybars, komiteye üye vermeyeceklerini ve yasal süreç başlatacaklarını söyledi.

Bugüne kadar Kıbrıs Türk siyasi tarihinde yasama meclisinde hiçbir seçim tarihinin Ad-Hoc komiteye bırakılmadığını ifade eden Baybars, “hem siyaseten, hem hukuken bunun çok yanlış olduğunu” vurguladı.

Baybars, “Bu komitenin kuruluşundaki sakatlık ve mahkemenin vereceği karar bu yanlışı tescilleyecek” dedi.

Hükümetin meclisi hiçe saydığını savunarak bunu eleştiren Baybars, bu konuda “toplumun ciddi bir tokat atacağına” inanç belirtti.

Hukuk komitesinde bulunan bir yasa tasarısı varken, divan kararıyla bunun yeni kurulan komiteye aktarılmaya çalışmasının yanlış olduğunu savunan Baybars, sadece kendilerinin değil muhalefetten hiçbir partinin komiteye üye vermediğini anımsattı.

Özdenefe: Laiklik ilkesi de çiğnendi

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de, anayasanın birinci maddesine atıfta bulunarak, Başbakan, kabinesi ve hükümeti destekleyenlerin aldıkları her kararla, mecliste yarattıkları her bir gündemle Anayasa’nın her bir unsurunu ihlal ettiklerini, ülkede demokrasi sosyal adalet bırakmadıklarını belirtti.

Laiklik ilkesinin de çiğnendiğini ifade eden Özdenefe, bu hükümetin ilki başararak, Anayasa’nın her bir unsurunu ihlal etmekle tarihe geçeceğini, KKTC’yi kendi çıkarları için paspas eden bir hükümet olarak anılacaklarını söyledi.

Kurulan Ad-Hoc komitede muhalefet olmadığını ve bu komitede sadece seçim tarihinin belirlenmeyeceğini savunan Özdenefe, her meclis gününde hükümet milletvekillerinin sayısının duruma göre değiştiğini ileri sürdü.

Anayasa’nın ara seçimlerin yapılmaması nedeniyle zaten ihlal edildiğini belirten Özdenefe, “Bırakın bu noktada bu ihlalleri daha ileri götürmeyin” dedi.

Komitenin geri çekilmesi önerisinde de bulunan Özdnefe, ülkeye verilen tahribatın durdurulmasını istedi.

Konunun mahkemeye taşınmasının bir çözüm olamayacağını da söyleyen Özdenefe, bu işin mümkün olan en az zararla atlatılmasını istedi.

Özdenefe, “Bugün bu kararı geçirdiğinizde, Meclis iç Tüzüğünü de yırtıp atın” dedi.

Özyiğit: Hükümet halkın sorunlarıyla ilgilenmiyor

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, hükümetin önce kapsamlı bir engelliler yasası geçirmesi gerektiğine değinerek, hükümeti bu halkın sorunlarıyla ilgilenmemekle suçladı.

UBP’nin kendi içindeki kurultay kavgaları nedeniyle söz konusu komitenin kurulduğuna işaret eden Özyiğit, bu arada hükümetin seçim çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

TC’nin yapacağı söylenen hastane için TC’ye arazi devredildiğini, yolları yapacak TC’ye o zaman yolların da mı devredileceğini soran Özyiğit, TC’den getirilen suyun ve tamirinin bize satıldığını söyledi.

Özyiğit, Geçitköy göletinin de TC’ye devredilip devredilmediğini, Türkiye’nin her yaptığının TC’ye mi devredileceğini sordu.

Özyiğit,“Bir yandan parsel parsel arazileri devrediyorsunuz, hükümeti ne zaman devredeceksiniz?” diye sordu.

Özyiğit komite kararına karşı çıktılarını, bu konuda bir uzlaşı noktası aradıklarını belirtti.

Hasipoğlu’ndan muhalefete: Komiteye iştirak edin

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da, erken seçime gidilmesi konusunda hiçbir itirazları olmadığını, ancak bunun Meclis çatısı altında karar verilmesini istediklerini kaydetti.

Komite için bütün partilerin katkısının istendiğini anımsatarak, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde üç parti olduğunu, ancak söz konusu komite için tüm partilerin üyelerinin bulunması için çağrı yaptıklarını anımsatan Hasipoğlu, geçmiş kararlara ve oluşturulan özel komitelere atıfta bulunarak, Teberrüken Uluçay’ın Meclis Başkanlığı döneminde, komiteler konusunda bunun bir emsali olduğunu söyledi.

Komite oluşumunda çoğunluğun hükümette olduğu iddiasında olunduğunu, ancak zaten komiteden çıkan kararın Meclis’te ele alınacağını ifade eden Hasipoğlu, geçmişte kurulan başka komitelerden örnekler verdi.

Bu konuda uzlaşıya varılması gerektiğini, bunun tartışılacağı yerin de Meclis Genel Kurulu olduğunu söyleyen Hasipoğlu, muhalefet milletvekillerine komiteye iştirak etmeleri çağrısında bulundu.

Tartışma çıktı

UBP Milletvekili Hasan Taçoy’un kürsüye çıkması ise, iç tüzüğe aykırı olduğu gerekçesiyle Meclis Genel Kurulu’nda tartışmaya neden oldu.

Fazilet Özdenefe’nin konuşmasında sataşma yaptığı gerekçesiyle söz aldığını ifade eden Taçoy, hükümetin 27 milletvekili ve şahsına hakaret yapıldığını öne sürdü.

Taçoy’un konuşmaya devam etmesi üzerine bazı muhalefet milletvekilleri Genel Kurul oturumunu terk etti.

Taçoy, “Söz sadece söylenmez, cevabı da günü geldiğinde alınır” dedi.

Ek sunuş olduğunu dile getiren Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, nisap olmadığı için oturuma 5 dakika ara verdi.