Nouris: “Yaklaşık iki bin Ukraynalı Kıbrıs'a taşındı”

Kıbrıs İçişleri Bakanı Nikos Nouris, şu anda Ukraynalıların Kıbrıs'a hareketinin hava bağlantısının olmaması nedeniyle son derece zor olduğunu söyledi.

Kıbrıs devlet televizyonu PIK’e konuşan Nouris, buna rağmen yaklaşık iki bin Ukraynalının Kıbrıs'a taşındığını söyledi.

Nikos Nouris, Polonya, Slovakya, Macaristan ve Moldova gibi ev sahibi ülkeler mültecilerin yeniden dağıtılmasını talep ederse, bunun isteğe bağlı değil zorunlu olarak yapılması gerektiğini vurguladı.