“Yakıt Değişim Değeri” elektrik faturalarından düşürülüyor

Elektrik faturalarına yansıtılan, ardından Bakanlar Kurulu tarafından iptal edilen “yakıt değişim değeri” faturalardan düşürülmeye başlandı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), faturalarda hesaplanan “yakıt değişim değeri” ücretinin, Bakanlar Kurulu tarafından Resmi Gazete’de yayımlanarak iptal edilmesinin ardından, faturalarda gerekli indirim işlemlerine başladıklarını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklama şöyle:

K.K.T.C. Bakanlar Kurulu, Kıb-Tek faturalarında hesaplanan “Yakıt Değişim Değeri” ücretini resmi gazetede yayınlayarak iptal etmişti.

Kurumumuz gerekli indirim işlemlerine bugün itbarı ile başlamıştır. Yapılan indirimler SMS kaydı olan abonelerimize SMS ile bildirilmektedir.

Kaydı olmayan abonelerimiz ise bağlı bulundukları Bölge Amirliklerimizden ve/veya Kıb-Tek Çağrı merkezimizden gerekli bilgiye ulaşabilirler.”