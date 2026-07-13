Yakın Doğu Üniversitesi’nden mezun 1.536 sağlık profesyoneli meslek yemini etti

Yakın Doğu Üniversitesi’nde sağlık alanındaki eğitimlerini başarıyla tamamlayan 1.536’yı aşkın mezun, düzenlenen yemin törenleriyle meslek yaşamlarına ilk adımlarını attı. Hekimlikten diş hekimliğine, eczacılıktan hemşireliğe, veteriner hekimlikten sağlık hizmetlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede eğitim alan genç mezunlar, etik değerlere bağlı kalacaklarına söz vererek sağlık hizmetlerinin farklı alanlarında görev almaya hazır olduklarını ilan etti.

2025-2026 Bahar Dönemi mezuniyet programı kapsamında Tıp Fakültesi’nden 180, Diş Hekimliği Fakültesi’nden 140, Eczacılık Fakültesi’nden 115, Hemşirelik Fakültesi’nden 228, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden 233 ve Veteriner Hekimliği Fakültesi’nden 129 öğrenci meslek yeminlerini etti. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan 511 öğrenci ise beyaz önlüklerini giyerek meslek yemini etti ve sağlık alanındaki profesyonel yolculuklarına başladı.

Akademisyenler ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen törenlerde fakülte dekanları ve akademisyenler, mezunlara meslek yaşamlarında başarı dileklerini iletirken, fakülte ve program birincileri de eğitim hayatlarına ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı. Diplomalarını gurur dolu alkışlar eşliğinde alan genç sağlık profesyonelleri, toplum sağlığına hizmet edecek yeni görevlerine başlamanın heyecanını yaşadı.

Her fakültede ayrı coşku

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunları, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan rehberliğinde Hipokrat Yemini ederek hekimlik mesleğine adım attı. Törende açılış konuşmasını Prof. Dr. Gamze Mocan yaparken, mezunlar adına Tıp Fakültesi Türkçe Programı birincisi Nesli Taşkıran ile İngilizce Programı birincisi Sohaib Alsalkhadi konuşarak eğitim süreçlerinde edindikleri deneyimleri ve gelecek hedeflerini katılımcılarla paylaştı.

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde düzenlenen törende ise Prof. Dr. İhsan Çalış’ın açılış konuşmasının ardından 115 mezun Eczacılık Yemini ederek meslek yaşamına başladı. Türkçe Program mezunları yeminlerini Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şahan Saygı, İngilizce Program mezunları ise Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kemal Hüsnü Can Başer eşliğinde okudu. Mezunlar adına Türk öğrenciler Lütfiye Özge Şişik ve yabancı öğrenciler adına Abdullah Ali Amer de duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nin 2025-2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunları da Hemşirelik Andı'nı okuyarak meslek yaşamlarına ilk adımlarını attı. Türkçe ve İngilizce programlardan mezun olan öğrenciler, mesleklerini etik ilke ve değerlere bağlı kalarak icra edeceklerine söz verdi. Törende mezunlar adına yapılan konuşmaların yanı sıra, İngilizce Hemşirelik Programı mezunlarının öğretim üyelerine teşekkür amacıyla hazırladığı plaket takdimi duygu dolu anlara sahne oldu. Öğrencilerin akademisyenlerine duydukları minneti simgeleyen bu anlamlı jest, törene katılanlardan büyük alkış aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ndeki törende açılış konuşmalarını Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Tüzünkan ile Dekan Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy gerçekleştirdi. Fakülte Türkçe Programı birincisi Berkay Hamurcu mezunlar adına konuşurken, Diş Hekimliği Fakültesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Eğitim Performansı Ödülleri de sahiplerini buldu. Pratik Eğitime Üstün Katkı, Klinik Eğitime Üstün Katkı, Genç Eğitimci Başarı, Eğitim Başarı ve En

Etkili Eğitimci ödülleri tören kapsamında takdim edildi

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunları da beyaz önlüklerini giyerek insan sağlığını her koşulda ön planda tutacaklarına ve mesleklerini etik değerler doğrultusunda icra edeceklerine dair söz verdi. Törende Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aslı Aykaç ile okul ikincisi, Anestezi Programı mezunu Aleyna Aktürk konuşma yaptı. Törenin ardından akademisyenler, mezunlar ve aileleri kortej yürüyüşüyle Yakın Doğu Üniversitesi kampüsündeki doğal gölete ulaştı. Mezunların gökyüzüne bıraktığı renkli balonlar, geride bırakılan öğrencilik yıllarının anısını ve meslek yaşamına atılan yeni adımları simgeledi.