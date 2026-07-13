AB’nin yeni Kıbrıs temsilcisi Raffaele Fitto oldu

Avrupa Komisyonu, Komisyon Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto'yu Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak görevlendirdi.

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Fitto, bu görev kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile yakın iş birliği içinde, BM çerçevesinde yürütülen çözüm sürecine katkı sağlayacak.

Açıklamada, görevlendirmenin Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs'ın yeniden birleşmesine yönelik güçlü taahhüdünü yansıttığı belirtilerek, hedefin BM Güvenlik Konseyi kararları ile Avrupa Birliği'nin ilke, değer ve mevzuatı doğrultusunda işlevsel ve sürdürülebilir kapsamlı bir çözüme ulaşılması olduğu ifade edildi.

Bu kapsamda Fitto'nun, müzakerelerin yeniden başlaması için gerekli zeminin hazırlanmasına katkı sunmak amacıyla tüm ilgili taraflar ve paydaşlarla temaslarda bulunacağı, taraflar arasında güven oluşturulmasını destekleyerek kapsamlı ve kalıcı bir çözüm sürecine katkı sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Avrupa yönetişimi, bölgesel iş birliği ve kurumsal diyalog alanlarında uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Fitto'nun, Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs sorununda kapsamlı bir çözüme yönelik ilerleme sağlanmasına yönelik çalışmalarına destek vereceği belirtildi.

Raffaele Fitto kimdir?

Raffaele Fitto, Avrupa Komisyonu'nun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı (Executive Vice-President for Cohesion and Reforms) olarak görev yapıyordu. Görev alanı, Avrupa Birliği'nin ekonomik büyümesini destekleyen reformlar ve yatırımların hayata geçirilmesi ile bölgesel kalkınma politikalarının yürütülmesini kapsıyor.

Fitto, üye ülkelerin İyileşme ve Dayanıklılık Planları (Recovery and Resilience Plans) kapsamında taahhüt edilen reform ve yatırımların uygulanmasını koordine ediyor. Ayrıca NextGenerationEU programının hayata geçirilmesi, bölgesel ekonomilerin dayanıklılığının artırılması, tarım, gıda, sürdürülebilir ulaşım, turizm, balıkçılık ve mavi ekonomiye yönelik AB politikalarının yürütülmesinde de görev alıyor. Aynı zamanda uyum politikası, bölgesel kalkınma ve şehirler alanlarından da sorumlu olan Fitto; Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, Uyum Fonu ve Adil Geçiş Fonu'nun uygulanmasını takip ediyor. Konut, iklim değişikliğiyle mücadele, dijitalleşme, ulaşım, sosyal kapsayıcılık ve eşitlik gibi alanlarda AB'nin şehir politikalarının geliştirilmesine katkı sağlıyor.

Kıbrıs konusunda da çalışmaları var

Kıbrıs konusunda ise Fitto'nun mevcut görev tanımı dikkat çekiyor.

Avrupa Komisyonu bünyesindeki sorumlulukları arasında Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik ve sosyal koşullarının güçlendirilmesi, Yeşil Hat Tüzüğü'nün uygulanmasının izlenmesi ve Kıbrıs'ın yeniden birleşmesini kolaylaştıracak çalışmalara katkı sunulması da bulunuyordu.