İzcan: “Federal çözümü savunanların yaz uykusundan uyanma vakti geldi”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs görüşmeleriyle ilgili temsilcisinin yarın açıklanacak olmasını "5+1 gayri resmi konferansa bir adım daha yaklaşma" şeklinde değerlendirdi.

İzcan, “Federal çözümü savunan güçlerin yaz uykusundan uyanma vakti gelmiştir.” dedi.

BKP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklaya göre İzcan, Türkiye’de yapılan NATO zirvesinin ardından Avrupa güvenlik politikalarının yeniden şekilleneceğini, Doğu Akdeniz’in güvenliğinin NATO’yu oluşturan Avrupa’daki devletlere bırakıldığını söyledi.

İzcan, Kıbrıs sorununun bundan etkilenmesinin kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

İzzet İzcan, Kıbrıs’ın güney ve kuzeyindeki ayrılıkçı güçlerin yaşanabilecek olumlu gelişmelerin engellenmesine dönük tavırlarının göğüslenmesinin öncelikli görev olduğunu da vurguladı.