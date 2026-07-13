KKTC Telsim’in Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlediği kısa öykü yarışmasında dereceye giren öğrencilerin eserlerinden oluşacak “II. Gençlerin Kaleminden Kıbrıs Öyküleri” kitabı için sözleşme imzalandı.

KKTC Telsim’den yapılan açıklamaya göre sözleşmeye, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, kitabın editörlüğünü üstlenecek öykü yazarı ve fotoğraf sanatçısı Ceyhan Özyıldız ile illüstrasyonlarını hazırlayacak yazar Kemal Behçet Caymaz imza attı.

İlk kitabın devamı niteliğindeki eserde, dördüncü, beşinci ve altıncı yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin kaleme aldığı 22 öykü yer alacak.