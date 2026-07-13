Mağusa’da alkollü sürücü park halindeki araca çarpıp tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Bidda Sokak’ta dün saat 20.30’da meydana gelen kazada sürücü O. M. (E-39)’nin 149 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlendi.

O. M. isimli şahsın salon aracıyla bir işletme önünden geriye dikkatsizce hareket ettiği sırada yolun karşısında park halinde olan LS 757 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmazken O. M, isimli şahıs alkollü araç kullanmaktan tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.