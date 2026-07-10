“Atreuslar’ın Yalnızlığı” Salamis Antik Tiyatrosu’nda sahnelendi

Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali kapsamında “Atreuslar’ın Yalnızlığı” oyunu, dün akşam Salamis Antik Tiyatrosu’nda sahnelendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Achilleas Grammatikopoulos’un yönettiği, iki toplumdan sanatçıların rol aldığı oyun Türkçe ve Yunanca sahnelendi.

“Sessizlikten Sonra… Atreus Hanedanı’ndan Tanıklıklar” alt başlığıyla sahnelenen oyunda İfigenya, Orestes, Elektra, Menelaus, Klitemnestra ve Agamemnon’un hikâyeleri; hafıza, tarih, sorumluluk, şiddet ve sessizlik temaları üzerinden anlatıldı.

Oyunu izleyenler arasında tiyatro ve televizyon oyuncusu Cem Özer de yer aldı.

Uluçay: “Uludağ’ın Kıbrıs’ın hafızasına ve toplumsal vicdana yaptığı katkılar unutulmayacak”

Gösterimin ardından oyunculara ve teknik ekibe çiçek takdim eden Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, kültür ve sanatın toplumların hafızasını canlı tuttuğunu, ortak değerleri görünür kıldığını belirterek, oyunda emeği geçenlere teşekkür etti.

Yakın zamanda hayatını kaybeden gazeteci Sevgül Uludağ’ı da anan Uluçay, Uludağ’ın Kıbrıs’ın hafızasına ve toplumsal vicdana yaptığı katkıların unutulmayacağını kaydetti.

Grammatikopoulos: “Proje, Uluçay ile yapılan görüşmelerin ardından ortaya çıktı”

Oyunun yönetmeni Achilleas Grammatikopoulos da projenin Uluçay ile yapılan görüşmelerin ardından ortaya çıktığını ve festival için özel olarak hazırlandığını belirterek, izleyicilere teşekkür etti.