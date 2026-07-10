“Ankara müzakerelere geri dönüşü AB’den alacaklarıyla ilişkilendiriyor”

Güney basını, Kıbrıs sorununa ilişkin 5+1 formatındaki konferansın yapılıp yapılmayacağı konusu gündemdeyken perde gerisinde farklı görüşmeler gerçekleştirildiği iddiasında bulundu.

Alithia gazetesi haberi “Kıbrıs Sorunu AB-Türkiye Pazarında – Ankara Müzakerelere Geri Dönüşü AB’den Alacaklarıyla İlişkilendiriyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdi.

Gazete, görüşmelerde Türkiye’nin, müzakere masasına geri dönme ile AB-Türkiye ilişkilerinde düzeyin yükseltilmesini ilişkilendirme girişiminde bulunduğu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni bir müzakere sürecini reddetmemekle birlikte AB’den belirli karşılıklar verilmesini şart koştuğunu iddia etti.

Perde gerisi görüşmelerde "buttom-up approach (aşağıdan yukarıya yaklaşım), staged approach, (aşamalı yaklaşım), daha gevşek federasyon ve yeni güvenlik yapısı” gibi kavramların bu sebepten ötürü gündeme geldiğini öne süren gazete, “bottom-up approach” ve “staged approach” kavramlarının ana felsefesinin ise bütünlük bir çözümün tersini öngördüğünü belirtti.

Habere göre bu terimler, “AB’nin Türkiye ve Kıbrıslı Türklerle ilişkilerinde aşamalı tavizler vermesini, ekonomik ve siyasi kolaylıklar sağlamasını ve ilişki düzeyini yükseltmesini, ikinci yılda ise, bütünlüklü bir çözümün mümkün olup olmadığına bakılmasını” öngörüyor.

Gazete federal yapıların gevşetilmesi (loose federal structures) ve olası bir anlaşma sonrasında yeni güvenlik yapısının oluşturulması fikirlerinin de bu çerçevede yer aldığını belirtti. Haberde Türkiye’ye istediği karşılıkların, Kıbrıs sorununda bağlayıcı bir taahhüt vermeksizin sağlanması durumunda Türkiye’nin Kıbrıs sorunu müzakerelerini ilerletme teşvikinin ne olacağı ve verilen tavizlerin karşılık alınmadan birer oldubittiye dönüşebileceği yönünde endişeler de bulunduğu savunuldu.

Son günlerde gündeme gelen NATO’nun güvenlik kalkanı olması yönündeki görüşlerin de bu alternatif öneriler arasında görüldüğünü vurgulayan gazete, ancak müzakere masasında bu yönde herhangi bir öneri olmadığını, herhangi bir kamuoyu açıklamasının da bulunmadığını belirtti.

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin, AB’nin artan ilgisini bir başarı olarak sunmaya devam ettiğini yazan gazete ancak AB’nin Türkiye’ye yönelik herhangi bir girişiminin Kıbrıs sorununu çözme hedefiyle değil kendi çıkarları için yapılıyor olma ihtimali bulunduğuna da dikkat çekti.

Yunanistan beşli konferans öngörmüyor iddiası

Öte yandan Haravgi gazetesi ise elde ettiği bilgilere dayandırdığı haberinde, Yunanistan hükümetinin “şu an için beşli konferansa ilişkin herhangi bir takvimin bulunmadığı” noktasında olduğunu yazdı.

Gazete, Yunan diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Türkiye’nin bilindik tezlerinde ısrar ettiğini de savundu.

Hristodulidis Ursula Von der Leyen ve Antonio Costa’yla telefonda görüştü

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini Türkiye’de yapılan NATO zirvesi çerçevesinde okuyucuya yansıtırken, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in dün AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’yla telefon görüşmesi gerçekleştirdiğine dair Kıbrıslı Rum sözcünün açıklamalarını aktardı.

Gazete haberi “Almadan Vermiyor – Erdoğan Costa ve Ursula’yı Yorgunluk Sebebiyle Bıraktı – ‘Hediyeler’ İstedi ve Yorgunum Dedi – Erdoğan Costa ve Ursula’ya İlk Önce AB’den Almak İstediğini ve Sonra Kıbrıs Sorununda Vereceğini Net Şekilde Söyledi” başlıklarıyla manşet ve iç sayfalarından geniş şekilde verdi. Haberde, Erdoğan’ın Costa ve Von der Leyen’le gerçekleştirdiği görüşmede, ilk olarak AB’nin adım atması gerektiğini, bunun akabinde Kıbrıs sorununda adım atılacağını net biçimde söylediğini iddia etti.

Gazete, Erdoğan’ın bu ifadeyi söyledikten sonra yorgun olduğunu belirterek görüşmeyi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a devrederek Costa ve Von der Leyen’i şaşkınlık içerisinde bıraktığını yazdı. Haberde yaşanan bu gelişmeler sonrasında Kıbrıs sorununa yönelik çözüm çabaları ve 5+1 konferansın yapılması konusunun nasıl ilerleyeceği ile ilgili soru işaretlerinin doğduğu yorumunda bulundu.

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise Hristodulidis’in dün Costa ve Von der Leyen’le telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Costa ve Von der Leyen’in Hristodulidis’e, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’la gerçekleştirilen görüşme ve temasları hakkında bilgi verdiklerini belirten gazete Letimbiotis’in ise açıklamasında, Costa ve Von der Leyen’in Türkiye’ye “ilerleme görmek istediği unsurların Kıbrıs sorunuyla ilişkili olduğu mesajını verdiklerini” söylediğini aktardı.

Letimbiotis, AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme sağlanabilmesi için Türkiye’nin Kıbrıs sorununda yapıcı ve kararlı bir iyi niyet ortaya koyması gerektiğini öne sürerek AB üyesi ülkelerin ve AB yetkililerinin görüşlerinin de bu yönde olduğunu söyledi.

Türkiye’nin yanıtının ne olduğuna dair bir soruya karşılık ise Letimbiotis, “elde edilen bilgilerin AB ile Türkiye arasında her düzeyde temasın ve iletişimin devam edeceği şeklinde olduğu” yanıtını verdi.

Hristodulidis bazı siyasi partileri bilgilendirdi

Gazete bir diğer haberinde ise Hristodulidis’in dün Kıbrıs Cumhuriyeti meclisi dışında kalan EDEK, DİPA ve Ekologlar Hareketi parti başkanlarıyla bir görüşme gerçekleştirerek son gelişmeler hakkında bilgi verdiğini aktardı.

Habere göre görüşme sonrasında açıklamada bulunan EDEK Başkanı Nikos Anastasiu, Kıbrıs sorunundaki ilerleme ile AB-Türkiye ilişkilerinin birbirleriyle bağlı hale getirildiğini iddia ederek sadece müzakerelere katıldılar diye AB başlıklarının açılmasını kabul etmeyeceklerini vurguladı.

DİPA Başkanı Marios Karoyan ve Ekologlar Hareketi Başkanı Stavros Papaduris de Kıbrıs Rum tarafının müzakerelere hemen başlamaya hazır olduğu, Kıbrıs sorununun çözümüne götürecek sürecin başlamasının ise Türkiye’ye bağlı olduğu iddiasında bulundu.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini “AB Liderliği Dinamizm Görüyor – AB-Türkiye İlişkileri: Kıbrıs Sorunuyla Paralel Adımlar ve Ankara’ya Baskı” başlığıyla aktardı.