 “AB ile Kıbrıs Türk tarafı arasındaki ilişkiler sağlıklı ve eşitlikçi bir zeminde geliştirilmeli"

Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs Özel Temsilciliği görevine Komisyon Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto'yu getirmesinin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, Brüksel ile yürütülecek kurumsal diyaloğun doğru bir temelde ilerlemesi için "eşitlik" ve "karşılıklı güven" vurgusu yaptı.

Müsteşar Mehmet Dânâ, Avrupa Komisyonu'nun bu görevlendirmesini kurumsal bir iç tasarruf olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Kıbrıs Rum tarafının AB üyesi olması ve karar mekanizmalarındaki veto yetkisi nedeniyle, birliğin süreç boyunca tamamen tarafsız kalmasının kurumsal yapı gereği güç olduğuna işaret eden Dânâ, tam da bu gerekçeyle Cumhurbaşkanlığının göreve geldiği ilk günden itibaren hem Kıbrıs Rum kesimiyle hem de Avrupa Birliği ile güven inşasına büyük önem verdiğini hatırlattı.

Yeni Temsilci Fitto'dan beklentilerini net bir dille ifade eden Müsteşar Dânâ, açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Sayın Fitto’dan, Avrupa Birliği ile Kıbrıs Türk tarafı arasındaki ilişkilerin ve diyaloğun sağlıklı ve eşitlikçi bir zeminde geliştirilmesi çerçevesinde hareket etmesini beklemekteyiz."

"2004 taahhütleri ve izolasyonlar için gerekli adımlar atılmalı"

Kıbrıs Türk tarafı, görevi devralan Raffaele Fitto’nun adadaki çözüm çabalarına yapıcı bir katkı sunabilmesi için geçmiş taahhütleri hatırlattı. AB Konseyi’nin 2004 yılında Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyonların sonlandırılması yönünde aldığı kararlılık kararlarına atıfta bulunan Dânâ; Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nü de kapsayan bu hususlarda bugüne kadar kayda değer bir gelişme yaşanmadığını belirtti. Dânâ, Fitto’nun daha fazla gecikmeden bu yönde adımlar atmasını sağlamasının, AB tarafından çözüm arayışlarına verilecek en büyük destek olacağını vurguladı.

Çözüm iradesi ve BM sürecine tam destek

Açıklamanın son bölümünde Kıbrıs Türk tarafının adada adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir neticeye ulaşma yönündeki yapıcı duruşu yeniden teyit edildi. Kıbrıs Türk halkının güçlü çözüm iradesinin kesintisiz bir şekilde devam ettiğini beyan eden Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, bu kapsamda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin adada çözüm zeminini canlandırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalara Kıbrıs Türk tarafı olarak tam destek vermeyi sürdürdüklerini kaydetti.