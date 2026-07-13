İran: ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmesine izin vermeyeceğiz

İran ordusu, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın "yönetimine müdahale etmesine" izin vermeyeceğini açıkladı. Açıklama, Donald Trump'ın bir röportajda ABD'nin boğazı "muhtemelen yöneteceğini" söylemesi ve "Boğazı ele geçiriyoruz. Onların elinde hiçbir şey yok" ifadelerinin ardından geldi.

ABD ile İran arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. İran medyası, 13 Temmuz'da da ülkenin birçok bölgesinde patlamalar olduğuna dair haberlere yer veriyor. Saldırılarda ölenler ve yaralananlar olduğu belirtiliyor.

Başkan Donald Trump, İran'ın ABD ile yapılan bir anlaşmayı "ihlal ettiğini" iddia ederek, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı "muhtemelen kontrol altına alacağını" söyledi.

13 Temmuz Pazartesi günü Fox News'e konuşan Trump, "Boğazı ele geçiriyoruz. Onların elinde hiçbir şey yok. Hiçbir şeyleri yok" dedi.

Trump, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından gece boyunca İran'daki hedeflerine yönelik saldırılara atıfta bulunarak, "dün gece çok sert bir darbe indirdiğini" söyledi.

Ayrıca İran'ın dün "11 saatlik bir toplantı" yaptığını ve "her şey üzerinde anlaşıldığını" belirterek bir anlaşmaya atıfta bulundu.

Ancak daha sonra İran tarafının bazı değişiklikler yapmak istediğini savundu ve "benden bir şey alamazlar" dedi.

Trump: Hürmüz Boğazı'nı alıyoruz