Yakın Doğu Bulvarı üzerinde elektrik kazısı yapılacak
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) pazar günü Yakın Doğu Bulvarı üzerinde elektrik kazısı yapacağını belirterek, yolu kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) pazar günü Yakın Doğu Bulvarı üzerinde elektrik kazısı yapacağını belirterek, yolu kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kurumdan yapılan açıklamada, Lefkoşa Türk Belediyesi gözetiminde yapılacak çalışmanın sabah saat 6.00’da başlayarak gün boyu süreceği belirtildi.
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